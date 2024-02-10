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大年初一悲劇！竹縣新豐民宅火警 夫妻雙雙命喪火窟

龍年甲辰年大年初一就傳出火警悲劇，新竹縣新豐鄉官姓夫妻命喪火窟，消防人員前往搶救，但兩人已無生命跡象。（新豐鄉長徐煒傑提供）

龍年甲辰年大年初一就傳出火警悲劇，新竹縣新豐鄉官姓夫妻命喪火窟，消防人員前往搶救，但兩人已無生命跡象。（新豐鄉長徐煒傑提供）

2024/02/10 09:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕大年初一就傳出火警悲劇，新竹縣新豐鄉青埔村6鄰一處由退伍軍人居住及管理的農場傳出民宅火警悲劇，一對年約60-70歲的阿美族官姓夫妻，疑因在睡夢中被火警的濃煙嗆傷窒息，經消防局前往搶救兩人仍不幸葬身火窟，火警原因仍待消防局火調科調查釐清。

新豐鄉長徐煒傑今天一早獲報就趕到現場了解，據附近鄰居轉述，昨天除夕夜，官姓夫妻與家人圍爐聚餐，但疑似附近有人晚上玩鞭炮後，鞭炮餘火未熄，導致火苗燃燒引發火勢，結果官姓夫妻逃生不及，雙雙喪生火場。

徐煒傑表示，消防局獲報後就出動消防人員前往搶救，官姓夫妻分送仁慈醫院及東元醫院後仍搶救不及宣告不治，該處農場房舍過去多是退伍軍人將三合院改造而成，可能因三合院上方加裝鐵皮屋，導致火勢一發不可收拾，而官姓夫妻因逃生不及而喪生火窟，相當讓人難過，官姓夫妻的家人及孫子事後也都返回三合院，得知此事都悲慟不已。

徐煒傑說，龍年大年初一就傳出這樣的火警憾事相當難過，鄉公所會盡全力協助善後，也提醒民眾過年期間玩鞭炮要注意安全及煙火是否熄滅，以免引發火警。

龍年甲辰年大年初一就傳出火警悲劇，新竹縣新豐鄉官姓夫妻命喪火窟，消防人員前往搶救，但兩人已無生命跡象。（新豐鄉長徐煒傑提供）

龍年甲辰年大年初一就傳出火警悲劇，新竹縣新豐鄉官姓夫妻命喪火窟，消防人員前往搶救，但兩人已無生命跡象。（新豐鄉長徐煒傑提供）

龍年甲辰年大年初一就傳出火警悲劇，新竹縣新豐鄉官姓夫妻命喪火窟，消防人員前往搶救，但兩人已無生命跡象。（新豐鄉長徐煒傑提供）

龍年甲辰年大年初一就傳出火警悲劇，新竹縣新豐鄉官姓夫妻命喪火窟，消防人員前往搶救，但兩人已無生命跡象。（新豐鄉長徐煒傑提供）

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