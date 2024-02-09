基隆外木山漁港轎車落海駕駛失蹤 基市消防局打撈起車輛持續搜救

基隆市消防局今天上午調派吊車將沉入海底的小轎車打撈上岸，（記者林嘉東翻攝）

2024/02/09 13:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局今天（9）日持續到外木山漁港搜尋昨晚駕車落海失蹤的駕駛，上午除了潛水搜尋駕駛外，也調派吊車將沉入海底的小轎車打撈上岸，警方調查，落海轎車的王姓車主住在基隆市安樂區，與家人久未聯繫，家人也不知道他行蹤。

基隆市消防局昨晚8點10分獲報，有民眾目擊，1輛轎車開進基隆市中山區外木山漁港，轎車入海後迅速沉沒，中山消防分隊隊員趕抵後，出動潛水員潛入海中，尋找落海轎車；晚間9時許，找到落海轎車，但車上空無一人，駕駛座的車窗打開，駕駛座上安全帶也未使用，車子檔位排入往前行的D檔，持續搜尋至深夜11時許才收隊。

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基隆市警四分局中華路派出所調閱漁港周邊監視器發現，落海轎車緩慢開進漁港，另根據目擊者描述轎車落海後，車前大燈還是亮著，但隨著車體逐漸下沉而熄滅，警方查出落海轎車為30歲王姓男子所有，聯繫王的家人找尋他下落，但王的手機關機中聯絡不上他。據悉，王男從小就離家在外地獨自生活，鮮少與家人聯絡，家人也只知道他住在安樂區，已多年未與他聯繫。

基隆市消防局今天持續調派多名潛水員潛入海中，找尋駕駛下落，上午10時許，另調派吊車將落海轎車吊起；警方則持續調閱漁港周邊監視器畫面，瞭解小轎車落海前的行車動線，往前追查駕駛是從哪裡上車，最後開車駛入外木山漁港。

基隆市消防局長向永財（左3）今天一早也到基隆市外木山漁港瞭解搜救進度，指示盡快將落海轎車打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

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