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一家3口開車赴宜蘭漁港驚落海 駕駛「關鍵動作」救全家

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港舊港區發生轎車落海。（記者蔡昀容翻攝）

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港舊港區發生轎車落海。（記者蔡昀容翻攝）

2023/10/08 22:12

首次上稿 21:44
更新時間 22:12（新增案情）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮大溪舊漁港今（8日）傍晚5點44分左右，一輛小客車疑似不慎開入港區海域，車內是一家三口，駕駛第一時間打開窗戶，讓全家得以順利脫困，岸上外籍移工也趕忙投遞救生圈，結束這場驚魂。

頭城鎮濱海路五段的大溪舊漁港，一輛小客車墜入港區，車內46歲廖姓男子、42歲王姓妻子和11歲廖姓女童也跟著落海。

附近的外籍漁工見狀，趕緊投遞救生圈，協助3人上岸；消防局、警察局獲報趕抵現場，救護人員確認3人意識清楚，均無明顯外傷，給予保暖後，3人表示無需送醫。

據悉，來自新北林口的廖男一家，原本要到大溪漁港，但在導航系統引導下錯開至舊港區，加上雨天視線不良，不慎開進港區海域。

車子即將落海之際，廖男趕緊打開車窗，避免車子入海後，車門、車窗因水壓無法打開，他與妻女也因此得以脫困。

事後，廖家3人到大溪派出所沖洗，龜山里民也提供衣物供3人使用，結束這場驚魂。警方表示，已派吊車前往，將車輛從港區吊起。

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