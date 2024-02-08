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春節前慰問受傷同仁 竹市警局長邱紹洲馬不停蹄

竹市警局長邱紹洲（右二）前往探訪時任第一分局分局長的警務參呂育騰（坐者）。（警方提供）

竹市警局長邱紹洲（右二）前往探訪時任第一分局分局長的警務參呂育騰（坐者）。（警方提供）

2024/02/08 23:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕上月中旬才就任的新竹市警局局長邱紹洲，是警界公認的刑事專才，而且身段柔軟有溫度，同仁值勤受傷，他第一時間趕到醫院，且得知是輪胎問題滑倒成傷，立即指示採購最好的輪胎，基層員警對這位暖男局長讚譽有加，甚至連其他縣市警界也大聲按讚，紛紛表示「你們單位有缺人嗎？」、「期待自己也能遇到這樣的好長官」、「我都想加入新竹了！」

日前有警員值勤受傷，局長邱紹洲第一時間趕到急診室慰問，不僅讓同仁感到窩心，邱紹洲也請後勤科務必採購最好的輪胎，安全至上，尤其年節前案件量多，為了民眾常常心頭一急而發生車禍，讓他非常不捨，他也再三叮嚀同仁們注意行車安全。

今邱紹洲前往探訪時任第一分局分局長的警務參呂育騰，得知復健中的他氣色漸好，非常謝謝警眷肩負起照顧工作，從當時倒下到現在能夠稍微對答，漫長的日子還好有妻子，他除了感動，還有滿滿的感謝。另外他也拜訪了因公死亡的一分局巡佐涂造峰遺眷，他說從警後，大多無法參與每一年的團圓夜，儘管街頭是警察的戰場，但在退休後回家的那一刻，他希望大家都能無病無傷。

有基層員警貼文表示，讓基層感動的點，是過年前大多以鼓勵在職同仁為主，大閱兵或是首長春安慰問什麼的，但邱紹洲卻是優先想到了要去慰問之前倒下的分局長，跟因公死亡的遺眷，當然因公受傷的案件更不用說，邱紹洲都立即趕到醫院探視，紛紛表示難能可貴的是局長珍惜每位同仁的付出和努力，更讓大家感恩點滴在心頭。

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