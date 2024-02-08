南警小年夜圍爐有「超級平安」乖乖 黃偉哲送紅包給「黃偉哲」

台南市長黃偉哲（右）送紅包給新市分駐所員警黃偉哲（左）。（台南市警察局提供）

2024/02/08 19:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲今（8）日小年夜晚間在南市警察局長廖宗山及善化分局分局長陳俊凱等陪同下，至善化分局新市分駐所慰問值勤員警工作辛勞，貼心贈送「 超級平安乖乖」，並提醒員警注意身體健康及執勤安全。巧合的是，新市分駐所有名員警黃偉哲，與市長同名同姓，留下「黃偉哲送紅包給黃偉哲」有趣畫面。

因南部科學園區快速發展，鄰近行政區域人口增加迅速，目前善化分局轄區設籍人口數已超越12萬人，每日通勤流動人口約20萬人以上，分局轄區治安、交通及為民服務工作量隨之俱增。

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黃偉哲表示，藉由圍爐方式關懷員警及致贈加菜金，慰勉連假上班同仁，建構春節期間安全維護的強大力量，展現市府維護治安、交通秩序的決心。

黃偉哲還贈送超級大包乖乖，貼心祝福「超級平安」，並以無線電向分局各派出所勤務同仁，表達慰勉及拜年，了解交通實際狀況，並慰勞犧牲假期執勤的同仁。因應氣候多變化，他也特別叮嚀大家執勤要注意保暖及防寒。

對於2023年度警察局工作成效，黃偉哲亦表示肯定與嘉勉；包括打詐台南隊攔阻詐騙件數2390件，攔阻金額計9.4億餘元，6都最優；防制酒駕工作6都第1，榮獲「金安獎」績優機關；推動社區警政再出發工作核為全國甲組特優，6都第1名；萬安46號演習評定全國第1。

廖宗山強調，今年適逢「臺南400」，在這段重要節日期間，秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」守護轄區，讓民眾過好年。

今日小年夜，台南市長黃偉哲（右2）在南市警察局長廖宗山（左1）、善化分局分局長陳俊凱（右1）陪同下，慰問善化分局新市分駐所，巧遇同名同姓警員黃偉哲（左2）。（南市警察局提供）

今日小年夜，台南市長黃偉哲至善化分局新市分駐所慰問值勤員警工作辛勞。 （南市警察局提供）

市長黃偉哲慰勉春節員警辛勞，贈送「超級平安」，表達祝福心意。（台南市警察局提供）

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