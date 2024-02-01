南市啟動擴大臨檢 黃偉哲不忘防疫：有錢沒錢打個疫苗好過年

全國重要節日安全維護工作今啟動，南市各分局展開全市同步擴大臨檢。（記者劉婉君攝）

2024/02/01 22:43

〔記者劉婉君／台南報導〕今（1）日是「加強重要節日安全維護工作」首日，台南市警察局今晚9時至明天凌晨1時，展開全市同步擴大臨檢。台南市長黃偉哲勤前教育時勉勵員警及協勤人力，加強台灣燈會期間的交通與治安維護，避免發生任何治安事件影響整體國家或城市的形象。

過年期間防範武漢肺炎疫情擴散，黃偉哲在會中也呼籲員警及民眾、「有錢沒錢，打個疫苗好過年。」

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2月1日至15日為全國「重要節日安全維護工作」期間，黃偉哲今晚到永康警分局參加全市同步擴大臨檢勤前教育會議，聽取警察局工作簡報並致贈慰問金，會後由警察局長廖宗山及守望相助大隊長宋俊明陪同，慰問永康區新樹里守望相助隊及執行路檢勤務的員警。

黃偉哲表示，台灣燈會今年在台南舉行期間，希望警方加強安平燈區及高雄燈區的交通與治安，尤其晚上熄燈後，希望多加留意，尤其元宵節有燈會、鹽水蜂炮，2鹿耳門聖母廟煙火及蘭展，屆時重要節日安全維護工作已結束，必要時不排除向中央申請警力支援。

廖宗山隨後也到永康區永大路、大灣東路與崑大路口，慰勉執行路檢勤務警察。

全國重要節日安全維護工作今啟動，南市各分局展開全市同步擴大臨檢。（記者劉婉君攝）

全國重要節日安全維護工作今啟動，南市各分局展開全市同步擴大臨檢。（記者劉婉君攝）

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