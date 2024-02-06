警政署長黃明昭赴桃機慰問航警 指示加強春節旅客疏運工作

警政署長黃明昭今天前往桃園機場慰問航警局春節假期上班，加強旅客疏運工作，並發放紅包慰問第一線同仁，也讓基層同仁感受春節的喜氣。（記者姚介修攝）

2024/02/06 19:21

〔記者姚介修/桃園機場報導〕警政署長黃明昭今天前往桃園機場慰問航警局春節假期上班，加強旅客疏運工作，並發放紅包慰問第一線同仁，也讓基層同仁感受春節的喜氣。

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​今年農曆春節連續假期長達7天（113年2月8日至14日），許多民眾規劃出國旅遊，春節疏運自2月7日（小年夜前一天）至2月15日（初六）共計9天，桃園機場公司預估春節疏運出入境高峰將落在2月8日（小年夜）至2月11日（初二）及2月13日（初四），單日旅客量將逾13萬人次，疏運期間日均量為12.8萬人次，恢復至疫情前（2019年）春節日均量14.2萬人次之90%。

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​警政署長黃明昭在過年前夕到桃園國際機場發放紅包，慰勉航空警察局第一線執勤同仁辛勞，並指示務必全力做好出入境旅客疏運工作。

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​航警局為因應桃園國際機場113年農曆春節連續假期出入境旅客驟增情形，除依桃園機場公司預報春節每小時航班運量機動調度內、外勤警力增開安檢通關動線，於出境旅客尖峰及爆量時段，安檢線保持全開外，並製作海報及語音宣導，優化安檢線硬體設施，期前完成安檢儀器整備，協調廠商全時待命維修等準備措施，以達成農曆春節連續假期出入境旅客疏運任務。

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​航空警察局也提醒國人出國旅遊，刀、剪工具等危安物品需託運，不能以手提行李或隨身攜帶上機，行動電源、打火機等危險品不能託運，請隨身攜帶，進入安檢線前先將帽子、外套、皮帶等脫掉放入安檢置物盒通過X光儀檢查，另容器超過100毫升的礦泉水、飲料、罐頭等液（膠）態類物品也請拋棄或倒掉處理，以節省排隊時間，加快安檢速度，共同維護飛航安全。

警政署長黃明昭今天前往桃園機場慰問航警局春節假期上班，加強旅客疏運工作，並發放紅包慰問第一線同仁，也讓基層同仁感受春節的喜氣。（記者姚介修攝）

警政署長黃明昭今天前往桃園機場慰問航警局春節假期上班，加強旅客疏運工作，並發放紅包慰問第一線同仁，也讓基層同仁感受春節的喜氣。（記者姚介修攝）

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