公車闖紅燈撞傷騎士肋骨斷裂 車禍畫面曝光超驚險

公車闖紅燈撞傷騎士，造成肋骨斷裂等傷勢。（讀者提供）

2024/02/07 23:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市發生公車撞騎士車禍，張姓男子駕駛一輛公車行經大豐一路，違規闖紅燈從後追撞正在停等紅燈的陳姓騎士，造成陳男翻滾多圈後倒地送醫，全身多處擦挫傷、肋骨斷裂，一輛救護車經過險再撞上，車禍撞擊畫面今曝光超驚險，令人捏了一把冷汗。

警方今表示，陳姓男騎士（46歲）昨天騎機車於三民區大豐一路與建工路口的機車待轉區停等紅燈之際，突遭後方張姓男公車司機（40歲）沿大豐一路北往南從後追撞，造成陳男連人帶車向前滑行，整個人翻滾多圈後，倒在馬路中央。

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適逢一輛救護車沿著建工路行駛經過路口，救護車差點就撞上陳男，所幸救護車及時閃避，才未撞到陳男，卻未停下協助陳男送醫，直接閃過陳男離去。

警消據報到場處理車禍，對張男與陳男實施酒測，2人酒測值均為0，警方協助陳男送醫，全身多處擦挫傷、肋骨斷裂，初步研判張男闖紅燈肇事責任明顯，違反道路交通管理處罰條例第53條1項規定，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

警方呼籲民眾行車務必放慢車速，隨時留意周遭車流狀況，降低路口各項事故發生，以維護行車安全。

公車闖紅燈撞傷騎士，造成肋骨斷裂等傷勢，車禍畫面今曝光超驚險。（讀者提供）

公車闖紅燈撞傷騎士，造成肋骨斷裂等傷勢。（讀者提供）

公車闖紅燈撞傷騎士，造成肋骨斷裂等傷勢。（讀者提供）

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