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9旬婦餓肚子 徒步5公里到銀行要領出畢生積蓄買奶粉

楊姓阿嬤餓肚子走進銀行，一度要領走全部存款。（警方提供）

楊姓阿嬤餓肚子走進銀行，一度要領走全部存款。（警方提供）

2024/02/07 20:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣高樹鄉1名高齡90多歲的楊姓阿嬤到銀行要領錢，且是要將畢生積蓄全面領走，銀行惟恐她遭到詐騙集團毒手，細問提款原因，阿嬤卻回答是要「買奶粉」，說話顛三倒四讓人懷疑已患失智症，銀行方面緊急通報轄區高樹分駐所員警前往。

這名楊嫗日前獨自一人走到銀行要把存款全數提出，經通報後，警員趙凱晴趕往銀行，詢問才發現，該名年邁的楊姓阿嬤獨居，記性及行動力都已明顯退化，但因家中食物已全部吃完，餓到受不了的她，仍是拖著飢腸徒步走了約5公里，要把銀行內的存款全部領出買奶粉。

趙姓員警得知楊嫗身分後，自掏腰包帶著阿嬤到附近藥局買奶粉及燕麥片，並把生活所需糧食補足，再透過管道聯繫上阿嬤兒子，轉知阿嬤目前狀況，請其務必返家一趟關心母親。警方指出，因楊嫗若是全部領出，可能會有被騙的風險，而楊嫗也已不記得金融卡密碼，當下也無法領錢。

銀行主管也直接告訴趙姓員警，「要他出1000元」買奶粉也行，而趙姓員警也帶著銀行的愛心，再帶著楊嫗到藥局買補給品，不放心楊嫗的趙姓員警還特別敦請鄰居及村長照看，防止意外發生，並通知村長、鄉公所社政單位關懷照顧。農曆年前員警熱心為民服務之舉，讓人覺得倍感溫馨。

趙姓員警得知楊嫗身分後，自掏腰包帶著阿嬤到附近藥局買奶粉及燕麥片，並把生活所需糧食補足。（警方提供）

趙姓員警得知楊嫗身分後，自掏腰包帶著阿嬤到附近藥局買奶粉及燕麥片，並把生活所需糧食補足。（警方提供）

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