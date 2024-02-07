控鄰居性侵弱智女兒索賠4萬元 法官判阿伯無罪

情境照

2024/02/07 13:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前年6月，彰化縣一名媽媽手中拿著一張已被撕毀的4萬元借據，帶著她弱智的女兒（以下稱A女），到警局控訴鄰居陳男涉嫌性侵女兒，答應賠償4萬元，結果現在不認帳，她控告陳男性侵罪，陳也被檢方起訴。但該案在彰化地院審理終結，結果大逆轉，法官判陳男無罪，原因是法官問A女「妳為什麼知道阿伯的名字」，弱智女說「都是媽媽教我的」，法官因此認為，證據有疑慮，因此判阿伯無罪。

A女與陳男是鄰居，兩家相距不到500公尺，因雙方家長均認識，A女經常到陳男家中遊玩。但前年3月28日，A女的媽媽到陳男家興師問罪，她指控陳男性侵其弱智女兒，要求賠償4萬元，陳男矢口否認性侵A女，卻簽下一張4萬元的借據，還款時間載明為6月11日。

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6月11日當天，媽媽拿著借據到陳家索要4萬元，但陳男以自己沒有性侵A女為由拒付，旁邊的陳妻還把借據撕毀，但媽媽把撕毀的借據撿拾拼湊，再到警局控告陳男性侵其女兒。

警方對A女製作筆錄時直接載明「陳○○阿伯」本名，法官對此證據深入調查，特別傳喚製作筆錄的員警，員警說，A女平常都叫陳男為「阿伯」，但偵訊時卻可以寫出阿伯「陳○○」全名。而A女經過精神鑑定，智力相當於6、7歲兒童，平時只會叫「阿伯」的A女，竟在偵訊時說出其全名，法官認為，A女恐遭刻意誘導去指控被告。

對於簽下4萬元借據，陳男向法官表示，A女的媽媽向他恐嚇「我兒子不好惹，他殺過人」，他因為害怕被「兄弟」報復，才不得不簽下那張借據。

法官說，被告是在脅迫之下簽立借據，且該案經媽媽刻意誘導、暗示、干擾其女兒，可能產生扭曲、混淆的可能性，因此判被告無罪。

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