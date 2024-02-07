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春節放鞭炮要小心 否則罰款傷荷包甚至有刑責

桃園市大林消防分隊、龜山警分局大樹派出所，今早聯手到陽明運動公園等處，宣導民眾及移工在春節連假施放爆竹煙火，享受年節氣氛，也要注意施放的時間、地點與人我安全。（圖由大林消防分隊提供）

桃園市大林消防分隊、龜山警分局大樹派出所，今早聯手到陽明運動公園等處，宣導民眾及移工在春節連假施放爆竹煙火，享受年節氣氛，也要注意施放的時間、地點與人我安全。（圖由大林消防分隊提供）

2024/02/07 11:55

〔記者陳璟民／桃園報導〕放鞭炮趕年獸是國人過年傳統習俗，桃園市消、警單位提醒民眾遵守「桃園市爆竹煙火施放管制自治條例」，不得於每日上午八點前、下午十時後施放而影響安寧，也不得於加油站、工業區、機場、醫院及學校等場所或周邊施放以避免釀災，否則違反前述自治條例、社會秩序維護法、噪音管制法等，將面臨罰款甚至刑責。

桃園市大林消防分隊、龜山警分局大樹派出所，今早聯手到轄內陽明運動公園、宮廟及龜山產業園區等處，宣導民眾及移工在春節連假施放爆竹煙火，享受年節氣氛，也要注意施放的時間、地點與人我安全。

大樹所長張邦寧表示，依社會秩序維護法第63條第1項第4款「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」，應處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；夜間施放爆竹煙火製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，將處6千元以下罰鍰。

大林消防分隊長黃章瑋說，應購買具有認可標示的爆竹煙火，按使用說明到空曠處施放，不宜同時大量施放，更不可直接朝人、建築物及易燃物發射，兒童應由家長陪同施放以維護安全。

此外，埔子消防分隊與鎮海宮合辦春節火災搶救演練，主要考量過年期間常見大型廟會、進香活動，會施放不少爆竹煙火，演練重點為消防人員利用水霧或衝擊力、破壞力較小的降溫方式，不但能撲滅火勢，也避免高壓水柱損及古蹟外觀及保存的文物。

埔子消防分隊長江宗晏提醒，民眾應注意點火卻未燃放成功的爆竹煙火，不要探頭去看，專業爆竹煙火的施放須有專業合格人員執行，建議使用爆竹音效替代實體爆竹煙火，讓大家安心過好年。

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