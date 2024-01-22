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重慶路面突發生爆炸！1童被炸傷 原因竟是小屁孩這行為......

重慶萬州區21日下午路邊突發生爆炸。（圖翻攝自X平台）

重慶萬州區21日下午路邊突發生爆炸。（圖翻攝自X平台）

2024/01/22 17:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市週日（21日）驚傳爆炸！原因竟是有小孩往水溝丟鞭炮，多個人孔蓋因此被炸飛，一名小孩被炸傷。從網上曝光的監視器畫面可以看到，爆炸的威力還不小，幸虧無人因此身亡。

綜合中媒報導，事發於重慶萬州區一個社區，從現場的監視器畫面可以看到有3名小孩21日下午3點41分左右在路邊玩鞭炮，突然路面發生爆炸，多個人孔蓋被炸飛，瞬時濃煙密布，只見其中2名小孩從爆炸煙塵逃了出來，旁邊的住戶聽聞巨大爆炸聲後也紛紛出來查看情況，路面的磚瓦被炸得散落一地，一名男童被炸傷坐在地上，此外還有一輛白色SUV被爆炸波及。

經了解得知，這群當時在玩鞭炮的小孩，將鞭炮丟到下水道引發爆炸，受傷的男童今年8歲，頭部及臉部被炸傷。對此，當地政府下達指示，由於年節將至，要求各鄉鎮街道辦等部門多加注意冬季生火取暖、煮食、燃放鞭炮可能引起的一氧化碳中毒及火災事故，並對道路交通、建設施工、學校、醫院、養老院、大型商場等人員密集場所開展排查，堅決防止類似事故發生。

事實上，這已不是第一次發生小孩把鞭炮丟到下水道引發爆炸的事故了，去年春節期間，河南省漯河市也發生孩童把鞭炮扔水溝炸碎人孔蓋，導致1死2傷的悲劇。這次事件曝光後，不少中國網友嘆「每年都會發生」，呼籲家長應善盡教導義務，告誡禁止在危險場所施鞭炮，加強小孩安全意識。

經了解得知，是小孩將鞭炮丟到下水道引發爆炸，1名男童被炸傷。（圖翻攝自X平台）

經了解得知，是小孩將鞭炮丟到下水道引發爆炸，1名男童被炸傷。（圖翻攝自X平台）

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