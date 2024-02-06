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淡水蘊泉庄爆特權疫苗爭議 「第二代」執行董事改判有罪

淡水知名「蘊泉庄」溫泉飯店，被爆「特權疫苗」爭議，檢方查出，執行董事劉晉誠、董事特助何善衡提供不實名單，讓23名非第一線工作人員的親友，列名接種武漢肺炎（COVID-19）AZ疫苗。（觀旅局提供）

淡水知名「蘊泉庄」溫泉飯店，被爆「特權疫苗」爭議，檢方查出，執行董事劉晉誠、董事特助何善衡提供不實名單，讓23名非第一線工作人員的親友，列名接種武漢肺炎（COVID-19）AZ疫苗。（觀旅局提供）

2024/02/06 16:27

〔記者楊國文／台北報導〕導演李安住過的新北市淡水知名「蘊泉庄」溫泉飯店，被爆「特權疫苗」爭議，檢方查出，執行董事劉晉誠、董事特助何善衡提供不實名單，讓23名非第一線工作人員的親友，列名接種武漢肺炎（COVID-19）AZ疫苗，依偽造文書等罪，將劉、何起訴，但一審判決2人無罪。檢察官不服，上訴成功，高等法院依據劉晉誠父親、蘊泉庄飯店董事長劉明燿等人證詞、名冊等資料，認定劉2人犯行明確，各改判拘役30天，可易科罰金，還可上訴。

2021年6月，國內正值武漢肺炎疫情正熾之際，淡水知名溫泉飯店因疫情轉為防疫旅館，卻被爆料將多名親友列入不實的接種名單內，送交新北市府優先接種疫苗。新北市府發現後，移請士林地檢署偵辦。

檢方調查發現，蘊泉庄執行董事劉晉誠，涉嫌於2021年6月7日，將14名親友的名單交給特助何善衡，指示何男把名單列入「實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高階處風險工作者」名冊內。

而何男自己也將非職員的9位親友列入，並在工作欄位上填寫「備勤、送餐、房清、公區消毒／清潔、預備替補離職員工」，使得共23名非防疫旅館第一線人員獲得造冊，送交新北市觀光局；檢方因此依偽造文書罪起訴劉晉誠、何善衡。

士林地院審理後認為，劉晉誠、何善衡2人未實際從事旅館第一線防疫工作，也未負責彙整旅館各部門疫苗施打名單，非從事防疫工作業務之人，不構成行使偽造文書、使業務上登載不實犯行，判2人無罪。

法官也認為，2人製作並將不實疫苗施打名單送交新北市觀光旅遊局，使觀旅局承辦人員誤信為真，再送交到交通部觀光局，疑涉及詐欺，因此向檢方告發，由士林地檢署另案偵辦。

檢方因不服劉、何一審被判無罪，上訴高等法院，劉、何雖否認偽造文書犯行，但高院依據證人蘊泉庄飯店董事長劉明燿、飯店多位主管、新北市觀旅局承辦人員等證詞、名冊相關資料，認定劉、何涉偽造文書罪明證明確，將2人各判拘役30天，可易科罰金3萬元，可上訴。

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