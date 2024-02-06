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南市議長賄選案辯結一審4/29宣判 邱莉莉喊冤求還清白

台南市議長邱莉莉（前者）說蒙受不白之冤，政治誠信、清白都遭受難以抹滅的傷害，請合議庭還她清白。（資料照）

台南市議長邱莉莉（前者）說蒙受不白之冤，政治誠信、清白都遭受難以抹滅的傷害，請合議庭還她清白。（資料照）

2024/02/06 15:21

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市第4屆正、副議長邱莉莉、林志展涉賄選案，6日上午在台南地院開最後辯論庭，邱莉莉等10名同案被告都齊聲喊冤說沒有買、賣票與恐嚇等犯行，邱莉莉更說因此案蒙受不白之冤，政治誠信、清白都遭受難以抹滅的傷害，請合議庭還她清白。合議庭3位法官在午後諭知此案案情繁雜，訂於4月29日下午3點宣判。

邱莉莉表示，檢察官扭曲她與民進黨前中執委郭再欽的電話通聯內容，指她有謀意賄選、恐嚇他人情事，這些都是不實指控，她參選本屆議長過程所作所為都對得起自己良心，所以請合議庭判她無罪、還她一個清白。

林志展希望未來司法檢調單位要摸著良心辦案，司法不要作人家的打手；郭再欽說本屆正、副議長選舉之事，要推民進黨正、國民黨副的「民、國配」，就是政黨合作的關係，並沒有不正當的利益交換。

南市區漁會理事長林士傑認為此案被他人政治操作，把小事放大，他被控告涉恐嚇，實在是冤枉。

其他被告前國民黨副議長李文俊、李的表妹黃怡萍、市議員李鎮國、李妻高玫仙、無黨市議員黃麗招、市議會無黨團結聯盟顧問楊志強也都說自己是冤枉的、求法官判無罪。

公訴檢察官依舊認定10名被告有罪、請合議庭依起訴書內容，對所有被告判處適當之刑。

黃麗招的律師指在2022年12月7日，李文俊與邱莉莉就電話講好合作要「邱、李配」，邱並請李先不要公開「民、國配」之事，這是政黨政治可被允許換票的不違法運作；其他律師也說，同年12月20日下午，國民黨市議會黨團第3次會議後，李鎮國已明確向李文俊表態副議長會支持李；議長會投邱莉莉，這是政治結盟、並無賄選。

李文俊的律師並說，國民黨團第3次會議，黨團獨斷要求不能「民、國配」，李文俊氣得一度想離開會場，這次會議後，李鎮國表態力挺邱、李配，會議後當晚8點許，李鎮國就在永康區遇不詳人以手比七（即手槍之意）、並稱要李票不要亂投，那是當時市議長郭信良的人馬以此方式恐嚇李鎮國。隔天，大家約在黃怡萍住處關心李鎮國是否心生畏懼？是關心其安危，沒有談到什麼賄選之事。

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