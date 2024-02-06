老闆討修車費被砍 司機落網稱也挨打

警方控制現場，將傷者送醫。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/06 14:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕36歲陳姓男子積欠貨車公司5萬元修車費用，但與公司一直得不到共識，46歲王姓負責人眼見年節將近，欲討回這筆錢，於是雙方相約昨晚在新北市林口街頭談判。雙方見面仍談不攏，反而談出火氣爆發拉扯，陳男拿出鐮刀攻擊王男，造成其頸部、手部均有刀傷，所幸傷口不深，事後陳男也被警方帶回法辦。

據了解，陳男為王男貨車公司員工，因為陳男開公司貨車出門屢次發生車禍，已遠超保險理賠金額，王男遂向陳男要求5萬元賠償，陳男則表示不願意，並與公司多次談判未果，雙方總無法達成共識。

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而年節將近，王男想在過年前討回這筆錢，雙方於是在昨晚6時許相約在林口區文化北路二段、中華路口談判。陳男單刀赴約，王男則是帶著何姓友人一同到場，雙方商談一陣後火氣越來越大，隨後雙方起了口角並爆發拉扯。

陳男非常不悅，轉頭回車上拿出鐮刀，對著王、何2人就是一通揮砍，2人分別頸部、手部都有刀傷，所幸刀傷不深，警方、消防獲報趕抵，即刻將傷者送醫，所幸經包紮後無大礙，陳男則被警方帶回偵詢。

陳男表示，自己也被他們（指王、何）圍毆，也受了不少傷，雙方互相提告傷害，警詢後將3人依法移送法辦。

警方扣回鐮刀。（記者徐聖倫翻攝）

陳男被警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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