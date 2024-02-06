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首頁　>　社會

狗叫惹命案！父子打死鄰居判囚定讞

高等法院依傷害致死罪判邱男（中）9年6月、依傷害罪判邱父1年徒刑。最高法院駁回上訴，全案確定。（資料照）

高等法院依傷害致死罪判邱男（中）9年6月、依傷害罪判邱父1年徒刑。最高法院駁回上訴，全案確定。（資料照）

2024/02/06 12:10

〔記者張文川／台北報導〕桃園市湯姓男子的愛犬吠叫太大聲，被鄰居邱倉義檢舉，湯男上門理論，邱男竟拿起鐵製水管毆打湯男，邱男的78歲父親也持掃把毆打湯男，結果湯男傷重送醫不治，檢方依殺人罪起訴邱家父子；高等法院依傷害致死罪判邱男9年6月、依傷害罪判邱父1年徒刑。最高法院駁回上訴，全案確定。

判決書指出，2022年7月間，湯男飼養的米克斯混種犬經常高聲吠叫，被53歲邱男檢舉妨害安寧，湯男酒後得知是邱男檢舉，同月17日下午2時上門理論。

2人發生口角，扭打成一團，湯男2度推倒邱男，邱男抓起一旁的74公分長的鐵製水管，攻擊湯男的頭、腹部、四肢，湯男倒地，邱父拿起掃把敲擊湯男的腿、臂部2下，湯男倒地不起，父子隨即返家。

不過，湯男送醫急救後，當天傍晚因頭部外傷引發心臟性休克不治死亡。檢警獲報逮捕邱家父子，檢方將邱男聲押獲准，依殺人罪嫌起訴2人。

邱男供稱是湯男先動手，邱父稱自己年老，只是拿掃把朝湯男腿部和臂部打2下而已，無意致死。

桃園地院審理後，認定2人均犯傷害致人於死罪，判邱男9年6月、邱父7年6月。

上訴後，高等法院認定邱男持長鐵管重擊頭部，成立傷害致死罪，仍判9年6月，邱父則改依傷害罪輕判1年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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