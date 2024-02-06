為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

貼「徵工任務」挺賴清德被控招募「走路工」 誤會一場不起訴

徵才平台去年出現「出席賴清德後援會湊人數一次500元」訊息，民進黨對此提告。（圖擷取自網站）

徵才平台去年出現「出席賴清德後援會湊人數一次500元」訊息，民進黨對此提告。（圖擷取自網站）

2024/02/06 10:36

〔記者錢利忠／台北報導〕去年總統大選期間，代表民進黨角逐總統大位的賴清德在新北市新莊有後援會活動，一名署名「柳小姐」的柳姓女子及其黃姓丈夫，在「小雞上工」徵才頁面刊登徵求臨時工訊息，單次500元，因此被民進黨提告違反總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選；後來民進黨發現是誤會一場，台北地檢署今將柳、黃2人不起訴。

去年9月23日，「全國觀光旅遊運輸暨商圈產業賴清德後援會」於新莊舉辦造勢活動，柳、黃2人身為民進黨支持者，想多找些親友參與，涉嫌於9月12日登入網路勞務媒合平台「小雞上工」，以「9/23（六）民進黨賴清德後援會」為任務標題，刊登「任務待遇單次薪資新台幣500元」，並於注意事項中載明「主要是出席湊人數，但要確定人數所以不可放鳥」。

柳、黃2人否認發走路工，供稱他們是因親友詢問是否可參與賴清德的後援會活動，基於想主動幫忙多找一些人參與，才會在「小雞上工」張貼徵工任務，並無受任何人指示，因該網站要求送審徵工任務必須刊登薪資，他們打算自掏腰包支付500元用以感謝與會人員，並沒有期約賄選的意思。

民進黨提告2人後，發現原來是支持者私下行為所產生的誤會，同意不再追究2人的刑責。檢方考量2人並無賄選及意圖使人不當選的犯意，因此認定2人的罪證不足，予以不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
製圖抓到賄選亂傳假訊息 宜蘭2人交保
2024/02/03 05:30

製圖抓到賄選亂傳假訊息 宜蘭2人交保
製假圖卡轉傳！2嫌聯繫檢調說明 各5萬元交保
2024/02/02 15:53

製假圖卡轉傳！2嫌聯繫檢調說明 各5萬元交保

陽明國中學區夯 校園景觀宅稀有搶市
蕭景田涉幫林杏兒買票案 第二波起訴16名里長候選人
2024/01/31 16:36

蕭景田涉幫林杏兒買票案 第二波起訴16名里長候選人
逆轉！苗栗泰安鄉代曾玉琴遭控賄選 二審改判當選有效確定
2024/01/29 23:56

逆轉！苗栗泰安鄉代曾玉琴遭控賄選 二審改判當選有效確定
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播