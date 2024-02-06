貼「徵工任務」挺賴清德被控招募「走路工」 誤會一場不起訴

徵才平台去年出現「出席賴清德後援會湊人數一次500元」訊息，民進黨對此提告。（圖擷取自網站）

2024/02/06 10:36

〔記者錢利忠／台北報導〕去年總統大選期間，代表民進黨角逐總統大位的賴清德在新北市新莊有後援會活動，一名署名「柳小姐」的柳姓女子及其黃姓丈夫，在「小雞上工」徵才頁面刊登徵求臨時工訊息，單次500元，因此被民進黨提告違反總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選；後來民進黨發現是誤會一場，台北地檢署今將柳、黃2人不起訴。

去年9月23日，「全國觀光旅遊運輸暨商圈產業賴清德後援會」於新莊舉辦造勢活動，柳、黃2人身為民進黨支持者，想多找些親友參與，涉嫌於9月12日登入網路勞務媒合平台「小雞上工」，以「9/23（六）民進黨賴清德後援會」為任務標題，刊登「任務待遇單次薪資新台幣500元」，並於注意事項中載明「主要是出席湊人數，但要確定人數所以不可放鳥」。

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柳、黃2人否認發走路工，供稱他們是因親友詢問是否可參與賴清德的後援會活動，基於想主動幫忙多找一些人參與，才會在「小雞上工」張貼徵工任務，並無受任何人指示，因該網站要求送審徵工任務必須刊登薪資，他們打算自掏腰包支付500元用以感謝與會人員，並沒有期約賄選的意思。

民進黨提告2人後，發現原來是支持者私下行為所產生的誤會，同意不再追究2人的刑責。檢方考量2人並無賄選及意圖使人不當選的犯意，因此認定2人的罪證不足，予以不起訴。

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