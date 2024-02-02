製假圖卡轉傳！2嫌聯繫檢調說明 各5萬元交保

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2024/02/02 15:53

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕這次大選期間，宜蘭網路社群流傳1張「抓到賄選」圖卡，並署名「圖片：宜蘭地檢署」，宜檢澄清並無此事，該圖卡為不實訊息，以涉嫌意圖使人不當選、偽造文書，立案調查，製圖的楊男、李女向檢調聯繫，昨（1日）到案說明，檢察官複訊後，昨夜諭知各5萬元交保。

今年1月，有1張圖卡在幾個Line群組出現，上頭寫道「抓到賄選」、「宜蘭縣溪南，某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查中」，左下角有小字標註「圖片：宜蘭地檢署」。宜檢1月9日發新聞稿澄清，這是不實訊息，並立案調查，傳喚相關人說明。

請繼續往下閱讀...

20多歲楊男和李女，日前與檢調聯繫，昨到案說明。據了解，楊男負責製作圖卡，李女則透過持有帳號轉傳圖卡，他們宣稱，聽到相關消息，出於個人意願，希望讓更多人警覺此事，不知道觸法，後來得知訊息錯誤，也收回圖卡。檢察官複訊後，依涉意圖使人不當選、偽造文書，諭知兩人各5萬元交保。

民進黨立委陳俊宇表示，兩人曾在他的競總幫忙，但選舉後期就離開競總，他自己對圖卡一事毫不知情，此案已進入調查階段，尊重司法程序。選舉之前，此事引起藍綠攻防，陳俊宇競總曾聲明，文宣小組從未審核過該圖卡，呼籲製卡者自首。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法