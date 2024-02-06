機師涉性騷空服員問做愛時間又提木瓜 判賠2女各3萬

華航一名機師被兩名空服員指控性騷，士院審結判機師應賠償兩名被害人各3萬元。示意圖。（資料照）

2024/02/06 10:28

〔記者溫于德／台北報導〕一名華航機師被控在荷蘭對兩名同班機空服員性騷擾，除語帶猥褻地問A女：「是不是十年沒有做愛了？」，還向B女表示：「妳是該長大一點，多吃點木瓜」。士林地院審結認定機師構成性騷擾，判應賠償兩名被害人各3萬元；可上訴。

兩名空服員主張，前年10月21日班機在荷蘭落地後，機師與A空服員等人一起赴當地餐廳用餐，席間機師語帶猥褻地問A女：「那妳是不是十年沒有做愛了？」、「我告訴你啦，這種事情妳應該自己主動製造情趣！」

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接著機師與B空服員在荷蘭市區行走時，又向B女提到：「妳是該長大一點，多吃點木瓜」，他見B女掏警告函出言制止，竟回稱：「掏什麼，陳年木瓜喔？」

被害兩名空服員認為，雙方事前無任何交情，這次勤務均是首度遇到機師，他卻在雙方不熟識情況下行言語性騷，決定個別向機師求償30萬元、共60萬元。

機師辯稱是A女不斷對他開玩笑、吐槽，他才以類似相應的話反吐槽，另因B女身材較為嬌小，他自以為幽默的回應：「的確多睡覺才會長大」，但絕無對B女說到「木瓜」一詞；故否認賠償責任。

士院根據華航調查結果，得知機師被資方認定性騷擾，且依資方的訪談記錄可知，一名參與飛行勤務機組員證稱：「我確實有聽到機師問A女是不是十年沒有做愛」；另名一起逛街的機組員則說：「（機師）玩笑話確實讓人感覺輕浮且不適當」，且機師確實有說：「妳的確該長大，木瓜多吃一點」這句話。

士院認為，「那妳是不是十年沒有做愛了？」這句話顯然與性有關；至於「木瓜」則在我國一般通常社會概念中，常常用來指涉女性乳房性徵的外型，或被認為能促進未成年少女乳房發育的食物。

士院最終認定機師構成性騷擾，審酌機師現為機長期月薪約40萬元，兩名空服員月薪約7、8萬元，要機師賠償兩名空服員各3萬元。全案可上訴。

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