拿300元和一瓶飲料成功磨蹭到國中女學生 色男賠20萬免坐牢

高雄潘姓男子企圖對國中少女不軌，事後賠20萬換免坐牢。示意圖（資料照）

2024/01/30 11:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕潘姓男子從交友軟體結識13歲少女小卉（化名），他約小卉到超商見面聊天時起色心，拿300元給小卉就想抱人家，被小卉推開後，隔天他再約小卉出來道歉，小卉現身時，潘男遞給她一瓶飲料，小卉伸手接飲料時，潘男趁機再環抱住女生，並用下體磨蹭小卉的屁股，事後小卉向師長求援，潘男趕緊賠20萬元，被法官依強制猥褻罪判緩刑5年。

判決指出，去年1月28日，潘姓男子約小卉見面，本來對潘男有一點點好感的小卉，因好奇心作崇，決定跟潘男見面，但為了保護自己，小卉約潘男在人來人往的超商碰面；潘男出現，兩人聊了一陣子後，小卉認為時間已晚要回家，潘男拿了300元給小卉，叫她搭計程車回家比較安全，小卉接過錢後，潘男竟趁機一把抱住小卉，小卉大吃一驚，趕緊將他推開倉惶離去。

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潘男回家後，傳訊向小卉道歉，小卉也接受對方一時意亂情迷下做出不禮貌的動作，潘男見小卉原諒他，於是提議兩人再見面一次，小卉同意後，雙方隔天再相約見面；小卉到場後，潘男遞了一瓶飲料給小卉，小卉順手接飲料時，潘男竟又再環抱小卉一次，小卉急忙掙脫，潘男再從手後抱位小卉，並用下體磨蹭她的屁股，還親吻她的臉頰，小卉奮力抵抗，潘男見事不可成只好放手讓小卉離去。

小卉回家後立即將潘男封鎖，並在隔天上學時向師長求援，在師長協助下報警；高雄地院審理時，潘男賠了20萬元換取小卉原諒，法官見他犯後態度良好，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判刑2年、緩刑5年，並須提供200小時義務勞務，可上訴。

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