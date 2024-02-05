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被通緝李慶華動產明拍賣 前故宮院長秦孝儀贈李煥祝壽墨寶引關注

士林分署週二將拍賣李慶華的動產，圖為秦孝儀落款書法。（士林分署提供）

士林分署週二將拍賣李慶華的動產，圖為秦孝儀落款書法。（士林分署提供）

2024/02/05 19:36

〔記者溫于德／台北報導〕涉嫌詐領助理費被通緝的國民黨前立委李慶華，名下「日月光社區」樓中樓等不動產，經行政執行署士林分署拍賣，順利以2163萬元拍定；然而仍不足以清償李欠繳的各項稅費，故決定明天週二再行拍賣其動產，較為特殊的是前故宮院長，也就是「秦體字」大師秦孝儀送給李父、前行政院長李煥八十大壽時的祝壽墨寶。

李慶華被控在2007年1月至2016年1月，指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以3人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，每月向立院申報公費助理補助費，總計虛報532萬餘元；但李否認犯行，卸責給殷姓主任，不過殷女等證人仍稱受李慶華指示辦理。

檢方2018年9月依貪污治罪條例中利用職務機會詐取財物罪嫌將李慶華起訴。新北地院同年11月5日首度開庭，李慶華無故不到庭，同月26日二度開庭時，李慶華依然未現身，同月31日隨即遭通緝，追訴權時效2041年4月1日止。

後來，李名下位於新北市汐止區的「日月光社區」樓中樓不動產，也就是該大樓第23、24樓景觀樓中樓，以及2個平面車位，已於去年10月以2163萬元拍定，但仍不足以清償李欠繳的各項稅費，故決定週二拍賣他的動產。

士林分署說，拍賣動產包括畫作、書法、按摩器材、相框、貝殼裝飾托盤、音響、再現出版叢書、抽屜櫃、快煮壺、燈具、藝術品等，合計65項。

其中，較為著名作品包括創「氣功飛白一筆書」大師曾璽、獨創「秦體字」大師秦孝儀等人所創作，還有祝壽文等，這些作品大多是李煥八十大壽時所獲贈。

士林分署最後提醒，應買人週二應憑身分證開始登記，經領取號碼牌進場競標；至於應買人拍定後須當場以「現金」、「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准的金融業者為發票人之即期支票」等方式，支付拍定價金。

被通緝的李慶華欠繳稅費，士林分署決定週二拍賣其屋內動產。（資料照）

被通緝的李慶華欠繳稅費，士林分署決定週二拍賣其屋內動產。（資料照）

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