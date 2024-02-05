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8旬翁中風無法工作又沒錢 只能窩居宮廟神桌下

警方致贈物資、補品給何姓老翁。（記者王冠仁翻攝）

警方致贈物資、補品給何姓老翁。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/05 14:32

〔記者王冠仁／台北報導〕8旬何姓老翁因不識字，先前四處打零工為生，但他年邁後健康走下坡，又因中風無法工作，只能窩居在台北市磺溪街附近一處宮廟的神桌底下，生活拮据。轄區警方進行家戶訪查時透過該地里長得知此事，警方有鑑於農曆春節將至，今天早上前往致贈相關物資給何，也協助轉介民間慈善團體，希望能讓他脫離困境。

據了解，何姓老翁因為學歷不高、不識字，過往都四處打零工，當時他因為有收入，仍負擔得起租屋租金。他多年前身體健康走下坡，更因為中風導致無法工作，頓失收入，他迫於無奈，輾轉來到台北市磺溪街55巷一處宮廟，廟方人員見他可憐，也曾請他幫忙顧廟。

警方說，何近年來都是依靠每月3千多元的微薄敬老金生活，廟方也「半同意」讓他居住在神桌底下，甚至還有善心人士贈送他抽風機、床鋪、棉被、電扇等生活物品，但他生活仍然相當困頓。

轄區士林分局蘭雅派出所警員李閎緯近來進行家戶訪查時，透過該地蘭興里辦公室，由里長轉知何的困境。李員昨天就先行前往關懷何，今天早上蘭雅所長吳仲偉再次偕同李員前往關懷，並先致贈補品、物資，讓他度過農曆春節，同時告訴他已經協助轉介民間慈善團體張榮發基金會，希望能讓他安享晚年。

何姓老翁長年來都窩居在神桌底下。（記者王冠仁翻攝）

何姓老翁長年來都窩居在神桌底下。（記者王冠仁翻攝）

何姓老翁長年來都窩居在神桌底下。（記者王冠仁翻攝）

何姓老翁長年來都窩居在神桌底下。（記者王冠仁翻攝）

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