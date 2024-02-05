假財務長深偽視訊會議 跨國公司香港分部被騙8億

2024/02/05 02:45

〔中央社〕香港發生首宗運用深偽技術企業詐騙案，騙徒假冒一間跨國公司英國總部財務長，透過視訊會議要求香港分公司財務部門職員轉帳15次，共騙走約港幣2億元（約新台幣8億元）。

法新社報導，執法機構急於趕上生成式人工智慧（AI）技術發展，專家認為這種技術可能散播假訊息和遭到濫用，例如顯示人張嘴說話的深偽影像，其實是以假亂真。

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警方告訴法新社，香港某公司員工接獲「假冒公司高階主管召開視訊電話會議，要求對指定銀行帳戶進行匯款」。

警方1月29日接獲報案時，被害人已經轉帳15次，匯出約港幣2億元。

警方沒有透露被害公司名稱，強調「調查持續進行中，截至目前沒有人遭到逮捕」。

據香港媒體報導，被害人任職該公司財務部門，騙徒假冒該公司英國總部財務長。

香港警察署理高級警司陳純青表示，多人參與那場視訊會議，但除了該名被害人之外，其他人都是假冒的。

他告訴記者：「騙徒透過YouTube公開取得假冒目標的影片和聲音，然後運用深偽技術以假亂真，誘騙被害人聽從指示。」

陳純青表示，相關深偽影片事先錄製，騙徒於視訊會議期間沒有跟被害人進行交談或互動。1130205

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