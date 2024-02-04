搶春節前宣布！新北市警察局43位人事異動

新北市警察局趕在農曆春節前，發布公關室三線一星（四序列）專員廖文昌（左）等43名人事異動，將於2月6日交接到任。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/04 00:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局因應多名組、隊長升任副分局長、縣市分局長遺缺，因應現階段治安工作勤、業務需要，配合本局第四至六序列（三線一到兩線三）主管職缺檢討派補，經警察局長邀集副局長、主任秘書、督察長、人事室業管人員，共同就適任人員之品操學能、工作績效、職務歷練及遷調意願，並尊重各單位主官考核用人意見，兼顧同仁服務年資，通盤檢討43人名單如下，預計2月6日辦理交接到任。

三線一星（第四序列）名單：公關室專員廖文昌、主秘室專員蔡淑琳、保安科專員符基強；兩線四星（第五序列）名單：土城副分局長葉敏雄、汐止副分局長廖武郎、保大副大隊長歐庭邵、金山副分局長廖盈如、交大副大隊長陳明安、永和副分局長沈震原、秘書室專員林德清、防治組專員林樸。

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兩線三星（第六序列）名單：板橋分局偵查隊長羅加玄、樹林分局偵查隊長鄭羽舜、金山分局偵查隊長龔鴻偉、永和分局偵查隊長許雅惠、土城分局偵查隊長葉明青、樹林分局交通組長林顯宗、交大總務組長宋承翰、金山分局秘書室主任游國偵、勤務指揮中心企劃股長陳秋男、汐止分局防治組長蔡錫全、保大後勤組長蕭素秋、民防管制中心修復股長陳建仲、土城分局督察組長林聖銘、新店分局督察組長吳杰坤、瑞芳分局督察組長程晉塏、交大督察組長謝文程、三重分局秘書室主任楊昇叡、新店秘書室主任游士漢、瑞芳分局秘書室主任楊文斌、林口分局民防組長陳文雄、林口分局交通組長鍾任瑞、金山分局交通組長楊建良、土城分局秘書室主任黃家德、保安科保安股長葉琬華、新莊分局防治組長潘文通、三峽分局交通組長張力元、交大執法組長蔡政道、金山分局民防組長莊勇贊、保防科觀保股長羅巧芳、林口分局秘書室主任劉凱楓、警察局警務正陳碧鶴、王惠忠。

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