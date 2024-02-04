為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

搶春節前宣布！新北市警察局43位人事異動

新北市警察局趕在農曆春節前，發布公關室三線一星（四序列）專員廖文昌（左）等43名人事異動，將於2月6日交接到任。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局趕在農曆春節前，發布公關室三線一星（四序列）專員廖文昌（左）等43名人事異動，將於2月6日交接到任。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/04 00:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局因應多名組、隊長升任副分局長、縣市分局長遺缺，因應現階段治安工作勤、業務需要，配合本局第四至六序列（三線一到兩線三）主管職缺檢討派補，經警察局長邀集副局長、主任秘書、督察長、人事室業管人員，共同就適任人員之品操學能、工作績效、職務歷練及遷調意願，並尊重各單位主官考核用人意見，兼顧同仁服務年資，通盤檢討43人名單如下，預計2月6日辦理交接到任。

三線一星（第四序列）名單：公關室專員廖文昌、主秘室專員蔡淑琳、保安科專員符基強；兩線四星（第五序列）名單：土城副分局長葉敏雄、汐止副分局長廖武郎、保大副大隊長歐庭邵、金山副分局長廖盈如、交大副大隊長陳明安、永和副分局長沈震原、秘書室專員林德清、防治組專員林樸。

兩線三星（第六序列）名單：板橋分局偵查隊長羅加玄、樹林分局偵查隊長鄭羽舜、金山分局偵查隊長龔鴻偉、永和分局偵查隊長許雅惠、土城分局偵查隊長葉明青、樹林分局交通組長林顯宗、交大總務組長宋承翰、金山分局秘書室主任游國偵、勤務指揮中心企劃股長陳秋男、汐止分局防治組長蔡錫全、保大後勤組長蕭素秋、民防管制中心修復股長陳建仲、土城分局督察組長林聖銘、新店分局督察組長吳杰坤、瑞芳分局督察組長程晉塏、交大督察組長謝文程、三重分局秘書室主任楊昇叡、新店秘書室主任游士漢、瑞芳分局秘書室主任楊文斌、林口分局民防組長陳文雄、林口分局交通組長鍾任瑞、金山分局交通組長楊建良、土城分局秘書室主任黃家德、保安科保安股長葉琬華、新莊分局防治組長潘文通、三峽分局交通組長張力元、交大執法組長蔡政道、金山分局民防組長莊勇贊、保防科觀保股長羅巧芳、林口分局秘書室主任劉凱楓、警察局警務正陳碧鶴、王惠忠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南市警局人事異動 26名中高階官警職務調整
2024/01/31 18:17

南市警局人事異動 26名中高階官警職務調整
南投縣8分局長6人異動 轄內「第一大分局」分局長未動原因曝
2024/01/27 10:42

南投縣8分局長6人異動 轄內「第一大分局」分局長未動原因曝

羅斯福路首排「璞真宇見」珍稀2房
中市21名三線二星、一星高階警官異動 今聯合交接布達上任
2024/01/17 13:53

中市21名三線二星、一星高階警官異動 今聯合交接布達上任
高市警局分局長、大隊長12人新任交接 陳其邁期許守護市民過好年
2024/01/17 12:15

高市警局分局長、大隊長12人新任交接 陳其邁期許守護市民過好年

國產MPV新霸主 現代CUSTIN幸福出遊
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播