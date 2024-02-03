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首頁　>　社會

「創世」未付員工全薪免罰 超強福利意外曝光

最高行政法院改判創世勝訴確定。（資料照）

最高行政法院改判創世勝訴確定。（資料照）

2024/02/03 17:36

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園市政府認定知名植物人權益團體「創世社會福利基金會」不適用職工福利金條例，卻從員工月薪扣取2400元撥作福利金，未全額給付薪資，依違反勞動基準法開罰兩萬元。創世興訟抗罰，一審敗訴，但二審最高行政法院認為，員工是出於自由意志參加福利委員會，且補助極其優渥，日前改判免罰確定。

桃市府2021年赴創世實施勞動檢查，抽查4名勞工，發現基金會性質的創世非職福金條例適用對象，卻從員工月薪中扣取2400元，提撥做為福利金，未全額給付薪資，違反勞基法第22條第2項規定，開罰兩萬元並公布創世名稱與負責人全名，命限期改善。創世不服，興訟抗罰。

一審台北高等行政法院指出，創世扣繳員工福利金無法源依據，參加福委會的申請書又是創世單方面制定，員工須加入，並從月薪代扣2400元，才能享有廿項補助福利，金額亦無商議空間，契約雙方地位與條款顯失公平，不符合勞基法第22條第2項但書所稱「勞雇雙方另有約定」的例外情形，判其敗訴。創世不服，提起上訴。

二審最高行說明，除非「法令另有規定」或「勞雇雙方另有約定」，否則雇主應支付員工全薪，此為勞基法所謂的「工資全額給付原則」。創世員工是在充分了解福委會的相關補助內容後，基於個人自由意願申請參加，委託創世從月薪提撥2400元做為福利金，彼此間無爭議。

最高行指出，創世福委補助項目包括中秋、端午、生日、體檢各4000元，春節8000元，生育、結婚、喪葬各2萬4000元，重大傷病1萬2000元，急難救助8萬元，慶生會2000元起跳，團保保費半額、教育（每學期托兒所1萬2000元、高中職2萬元、大專以上2萬4000元）、奶粉每月每名1300元、尿片1300元、第3名子女每月2000元、旅遊9600元、退休年節禮品2000元、退休生活困難救助、非上班時間聚會補助等20項，若未領過任何補助，離職前還可全額發還。

最高行認為，這些補助極其優渥，堪比公務機關，員工均供稱出於自由意志參加，且領過補助，不擔心沒加入就被刁難，可見已符合「勞雇雙方另有約定」例外條款，未違反勞基法所謂的「工資全額給付原則」，日前廢棄一審判決，改判創世免罰確定。

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