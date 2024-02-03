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玩天九牌一夜狂輸700萬 男還不出來被打又罰「舉啞鈴半蹲」

陳姓男子玩天九牌一夜狂輸700萬，欠賭債不還被罰「舉啞鈴半蹲」。示意圖。（記者黃佳琳攝）

陳姓男子玩天九牌一夜狂輸700萬，欠賭債不還被罰「舉啞鈴半蹲」。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2024/02/03 10:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子受邀到台南賭場玩天九牌，一晚狂輸700萬元，他3天後還了100萬元，剩600萬還不出來，被王姓、賴姓男等人約到大寮某鐵皮屋談判，陳男被打一頓後，又被罰「舉啞鈴半蹲」，折磨一晚後，陳男勉強付了30萬元才脫身報警，高雄地院依傷害罪判賴男等人4至6月徒刑，均可易科罰金。

判決指出，2021年10月3日，陳男受臉書友人邀約，前往台南某賭場玩天九牌，當晚狂輸700萬元，陳男3天後還了100萬元，後來因為還不出錢，臉書友人傳訊告知已請高雄友人幫忙處理；同年11月14日，王姓男子（未到案）及賴姓男子等人把陳男約到大寮某鐵皮屋談判，陳男到場後，王男等人警告他「借不到錢就要打人」。

陳男四處找友人借錢，但仍籌不到錢，當場被罰「舉啞鈴半蹲」，並出拳攻擊他，陳男被揍一頓後，又被載往高雄仁武、台南仁德的鐵皮屋，期間，陳男只要每打給一個朋友不接，累積3通就會換來一頓飽拳，還被嗆聲「今天一定要讓你斷手斷腳」、「真的很想讓你死」、「給你兩個選擇，第一個選擇：拿海洛因放在你身上叫警察來抓你讓你去關個10年、第二個選擇：帶你去賣器官，賣一賣應該可以賣個1、200萬」。

陳男最後向友人借到20萬元，再拿銀行裡剩下的10萬元，籌到30萬元交給王男等人後才獲釋；已被凌辱一夜的陳男脫困後全身是傷報警求援，高雄地院審理時，賴男等人否認出手毆打陳男，僅坦承罰他「舉啞鈴半蹲」，但因相關事證明確，法官依傷害罪判賴男等人4至6月徒刑，均可易科罰金，可上訴。

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