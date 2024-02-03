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混凝土砂石車成公路「砂」手！警方開罰再函送北市環保局

涉嫌肇事的混凝土砂石車。（記者劉慶侯翻攝）

涉嫌肇事的混凝土砂石車。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/03 09:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕一輛混凝土砂石車日前行經台北市北投石仙路與稻香路口，車斗內滿載的細土和砂石不斷滲漏，致使道路滿佈泥濘，尤其在山區轉彎處極易造成行車危險。警方緊急通知清潔隊協助處理，並循線將砂石車司機傳喚到案，依法裁罰外，並函請環保局處理。

警方表示，日前北市北投區的稻香路沿線，路面出現大量滲漏的混凝土砂石，尤其是山區道路轉彎處，倘機車行經，恐有打滑、失控情形發生。

警方獲報抵達現場後，立即啟動交通快打機制，除封閉車道通知清潔隊人員協助處理，並於現場加強交通疏導，在路面完成清除前，由警方現場警戒，提醒騎車民眾減速通行，確保行車安全。

所幸全程並無人員傷亡及交通事故發生，警方也根據調閱街頭監視錄影系統追查，是一處建築工地的混凝土砂石車不斷滲露細碎砂石和泥土，污染道路涉嫌肇禍。

警方根據車號通知司機到案說明，昨日依「道路交通管理處罰條例」規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰並記違規點數2點，予以重罰；另函請環保局依廢棄物清理法裁處。

警方現場警戒，預防騎乘機車民眾發生打滑危險。（記者劉慶侯翻攝）

警方現場警戒，預防騎乘機車民眾發生打滑危險。（記者劉慶侯翻攝）

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