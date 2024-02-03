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生父當她面吸毒...... 3歲女童氣喘亢奮、自言自語送急診

家暴生父在家中當著3歲女兒的面吸食安毒，致女童中毒送醫。（情境合成照）

家暴生父在家中當著3歲女兒的面吸食安毒，致女童中毒送醫。（情境合成照）

2024/02/03 07:17

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市因家庭暴力被安置在寄養家庭的3歲女童，前年2月返家與生父母過年，年後女童返回寄養家庭，竟出現氣喘、精神亢奮等異常反應，經緊急送醫救治，女童體內竟檢出第二級毒品甲基安非他命，查出其生父在家中當著她的面吸毒，法院依妨害幼童發育罪，判處女童父親1年徒刑，可上訴。

判決指出，受害3歲女童前年2月過完年返回安置家庭後，出現呼吸急促，自言自語，手指頭會不停轉動，之前都沒有過的異常情形，由於女童持續精神亢奮，寄養家庭一度還帶去收驚無效，趕緊送急診，直到半夜2、3點醫師打鎮定針才讓她睡著。

院方對女童採尿及毛髮送驗，竟驗出甲基安非他命濃度42250pg/mg、安非他命濃度2230pg/mg等毒品反應。

檢警懷疑女童生父母涉嫌吸毒，展開調查，不過，女童父親到案辯稱，過年期間「在女兒面前，連菸都不抽！」否認吸毒。

女童母親則指稱，過年時女童生父曾在房內施用毒品安非他命，當時小孩有在旁邊看，有跟他說「你不要這樣！」女童偵查時，檢察官提示以打火機燒烤玻璃球吸食器照片，女童表示，爸爸是把照片裡的東西用在鼻子上，媽媽沒有做過這件事。

橋頭地院審理認女童生父犯行明確，犯後否認犯行，未具悔意，參酌其犯罪動機、目的、所生危害非輕，且有施用毒品等前科，依妨害幼童發育罪判他1年徒刑，全案可上訴。

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