女子逛夜市狂比「540」 馬來西亞網友秒懂報警

「540」是國際通用的求助手勢。（圖片擷自Facebook「Canadian Women's Foundation」）

2023/09/17 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞網友哈茲魯（Saya Hazrul）近日在個人社群網站上發布一部短影片。影片中女子重複比出「540」手勢，似乎在傳達甚麼訊息。還好哈茲魯看懂她發出的求救信號並拍下影片即時報警，才順利救出長期被男友家暴的女子。

哈茲魯表示，他在逛夜市時看到不遠處的一對情侶中，女方不斷地偷偷比出「540」的手勢，便明白她可能需要幫助。他拍下影片並報警後，趁著女子落單時詢問發生甚麼事，這才知道原來她長期被吸毒男友家暴，不但被毆打還被熱水淋全身，袖子一捲起來更能看到各種傷痕。哈茲魯在瞭解情況後向周邊店家求助，試圖拖住男方，而男子則見情況不對開始激烈掙扎反抗，直到警方到場將他逮捕，事件才告一個段落。

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事後女子和她的家人都對哈茲魯表達萬分的感謝，而哈茲魯也表示，世界上還有很多人不知道「540」手勢的意思，他希望這部影片在社群媒體上能被更多人看到，並在發現有人比出這個手勢時能夠挺身而出，為需要的人提供幫助。

「540」手勢在2014年被加拿大婦女基金會第一次提出，透過單手不斷重複「5、4、0」的方式來表達「自己受到威脅」或是「我需要幫助」，成為一種簡單卻有效的國際通用求助方式。

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