「台版柬埔寨」打死豬仔案 國民法官判4名「強控手」10多年徒刑

警方於「控房」內查獲的各種凶器，包括疑似打死林男的手銬（圖上、左上）與球棒。（警方提供）

2024/02/01 20:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市新社區公墓於2020年底，發現一具屍體，檢警調查竟是「台版柬埔寨」的詐欺集團「水房」惡徒所為，林姓男子把銀行帳戶提供給「水房」，被「強控手」劉益亨等4人強行拘禁，林男反抗時，4人用球棒、手銬活活打死，再搬到新社棄屍。檢方依殺人罪起訴，並聲明從重量處18年不等徒刑，不過，國民法官認為4人犯的是傷害致死罪，今天（1日）傍晚判處10年6月至16年6月不等徒刑，可上訴。

此案是台中地院第5件國民法官審理案，劉益亨等16人（其中12人涉嫌強盜罪，但未參與命案，另行審理），模仿柬埔寨的「豬仔模式」，於前年大肆刊登小廣告，誘騙想要貸款、求職者上鉤，他們先帶被害人到銀行申辦帳戶，再誘騙到台中市北屯區的「控房」，把身上財物洗錢一空，再上手銬腳鐐、矇眼、封嘴，囚禁於房間內，直到帳戶被警示而無法使用。

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死者林男受騙，他進入「控房」，驚見擠滿被上手銬、矇眼的男女，宛如人間地獄，他立即反抗，劉男等4人先持鐵製手銬，握在手中重擊林男頭部，再持球棒猛打，僅十分鐘就把林男活活打死，翌日扛到新社草草掩埋。

檢方認為4人素行不良，年輕力壯卻淪為詐欺共犯，不把人當人看待，暴行殘忍而無值得憐憫之處，建議量處12至18年徒刑，4人的律師辯護說，被告沒有殺人的犯意，部分被害還是詐欺的被害人，聲明從輕量刑。

國民法官則認定4人犯傷害致死罪，今天傍晚宣判，傷害致死罪部分，劉益亨（33歲、強控手組長）判刑15年6月，共犯鄭名良（22歲）因與另一名少年共同犯罪（由少年法庭審理），應加重其刑而判刑16年6月，其餘2名共犯任睿麟（30歲）、黃偲維（21歲），各判12年與10年6月，任男與黃男另犯私行拘禁罪，各判6月，可易科罰金。

強控手組長劉益亨等四人，將被害人上手銬與腳鐐，囚禁於「控房」內。（警方提供）

強控手組長劉益亨等四人，將被害人上手銬與腳鐐，囚禁於「控房」內。（警方提供）

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