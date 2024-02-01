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新北分署過年前清倉拍賣 房屋、土地、貨車、股票通通有

新北分署下週二將舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的包括1部貨車，2檔實體股票、2式商標權，另拍賣位於新北市土城區鄰近捷運海山站的公寓及新北市4行政區的23筆土地。（新北分署提供）

新北分署下週二將舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的包括1部貨車，2檔實體股票、2式商標權，另拍賣位於新北市土城區鄰近捷運海山站的公寓及新北市4行政區的23筆土地。（新北分署提供）

2024/02/01 19:16

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署定於下週二、農曆新年前舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的除了1部MITSUBISHI三菱DELICA（得利卡）自用小貨車、2檔實體股票、2式商標權，還有拍賣位於新北市土城區鄰近捷運海山站的公寓及新北市23筆土地；新北分署表示，歡迎民眾到場參加過年前清倉拍賣會。

新北分署表示，當日上午10時，將先以「喊價」方式拍賣板信商業銀行及國票綜合證券股份有限公司的實體股票，另有2式商標權，及1部車齡13年，藍色車身的MITSUBISHI三菱DELICA（得利卡）自用小貨車。

新北分署指出，這部小貨車是從事室內裝修業的當事人公司，滯納營利事業所得稅，其負責人主動提供新北分署查封、拍賣，其排氣量為2351CC，行駛里程21萬9662公里，第1次拍賣，不定底價，原則價高者得。

新北分署指出，這部小貨車至計今年1月2日止，尚滯納使用牌照稅1萬6685元、汽車燃料使用費及罰鍰6萬5903元、交通違規罰鍰2萬600元，合計10萬3188元，拍定人應於過戶時繳清，才能辦理過戶。

同日下午3時，將以「投標」方式拍賣不動產，新北分署指出，坐落土城區中央路一段253之1號4樓的建物，為5層樓公寓的4樓，屋齡剛滿42年，格局為2房、1廳、2衛、1廚、1增建陽台，其面積約31.44坪，陽台增建物約1坪，總計約32.44坪，本次為第4次拍賣，底價1095萬元，平均每坪約35萬元，現為空屋，拍定後點交。

新北分署指出，該建物位處土城鬧區，離海山捷運站約600公尺，步行約8分鐘可達，交通便利，適合通勤族；此外尚拍賣坐落板橋、中和、土城及三峽等4區的土地23筆，歡迎對不動產有置產及投資興趣的民眾參與投標。

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