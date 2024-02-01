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撿拾海廢卻撿到1公斤古柯鹼 疑似海上丟包漏網之魚

澎湖清理海廢清潔大隊，在湖西龍門海域發現毒品。（馬公警分局提供）

澎湖清理海廢清潔大隊，在湖西龍門海域發現毒品。（馬公警分局提供）

2024/02/01 14:27

記者劉禹慶／澎湖報導〕海廢拾荒大隊在湖西龍門港土地公廟鄰近海域，撿拾海洋事業廢棄物，竟然拾獲重達1公斤多的古柯鹼（海洛因），有外表包裝長滿藤壺判斷，疑似私梟海上丟包多時，刻由澎湖縣政府警察局刑警大隊接手，展開溯源調查，只是時代久遠，增加調查的困難度。

馬公警分局調查指出，今（1）日上午9時10分許，在龍門村土地公廟東南方海岸（青踏尾）處，湖西鄉「向海致敬」清理海廢人員進駐，其中一位陳姓民眾在清理該海域時，發現一長方形以防水袋包裝物品，上面已長了許多藤壺，由於物品來源不明，民眾發現後立即通報轄區馬公警分局龍門派出所，派員前往取回。

馬公警分局為求謹慎，立即通知澎湖縣政府警察局刑警大隊鑑識科到場採證化驗，初步判定疑似為古柯鹼一級毒品（毛重1100多公克），純度相當高，市價超過上億元，全案依規定製作筆錄及調查，當務之急是向上溯源，了解毒品來源及運毒管道，但因時代久遠，恐將增加調查釐清的困難度。

由於毒品明顯是海上丟包，再次印證澎湖是海上運毒中繼站，除了多次在海上查獲運毒船外，現更在海岸線發現重達1公斤的丟包毒品，恐將是冰山一角，可能在鄰近海域還有漏網之魚，疑似運毒船規避海上臨檢丟包，因海流潮汐難以掌握，才會讓毒品四處飄散，警方將聯合岸巡等單位，展開大規模海岸線搜索，嚴防漏網之魚趁機流入澎湖坊間，毒害澎湖民眾。

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毒品發現的海岸線，警方展開搜查。（馬公警分局提供）

毒品發現的海岸線，警方展開搜查。（馬公警分局提供）

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