維護春節治安交通 中警2月起設置169處機動派出所

台中市警局自2月1日起，在全市交通要道、治安要點規劃設置169處機動派出所。（市警局提供）

2024/02/01 11:47

〔記者許國楨／台中報導〕農曆新年將屆，為維護春節期間治安、交通並提升為民服務效率，台中市警局自2月1日起，將針對觀光地區、旅遊勝地及知名廟宇周邊等人潮密集區域，規畫設置169處機動派出所，即時提供民眾各項交通、治安諮詢及服務，同時也提醒民眾歡度年節之餘，隨時注意做好防竊、防搶、防詐騙等措施。

市警局表示，去年加強重要節日安全維護工作期間所設置機動派出所，為民服務及受理案件計有1158件，案件內容多以交通疏導、維護秩序、民眾諮詢等服務性案件居多，有效提升交通、治安工作及為民服務效率，深受民眾讚賞，今年將從2月1日到2月15日，擴大辦理機動派出所勤務。

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舉凡全市交通要道、治安要點、觀光地區及人潮密集區域，如逢甲商圈、東海商圈、中央公園、坪林公園、馬卡龍公園、綠園道、后里馬場、年貨市場周邊及著名宗教寺廟等民眾聚集處所，規劃設置169處「機動派出所」，提高見警率。

而服務內容不侷限受理刑事或交通案件，舉凡迷途指引、走失協尋、交通疏導、新興詐騙模式或一般法律諮詢等，且主動向民眾宣導防竊、防搶、防詐騙等各項服務項目，只要民眾覺得有需要警察協助的地方，都可以到機動派出所提出需求，現場警員將偕同警察志工提供最貼心的服務。

台中市警局自2月1日起，在全市交通要道、治安要點規劃設置169處機動派出所。（市警局提供）

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