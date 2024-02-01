春節連假國1豐原交流道12及13日北上高承載管制

春節期間，豐原警分局將針對台10線及高速公路豐原交流道附近，加強交通管制。（民眾提供）

2024/02/01 09:32

〔記者歐素美／台中報導〕台10線台中市神岡區中山路、豐原區中正，為東西向聯繫豐原、神岡、大雅區及南北往國道1號豐原交流道的重要道路，豐原市區至豐原交流道為交通易壅塞路段，春節連假期間高速公路局將於豐原交流道實施匝道儀控，2月12日（初三）、13日（初四）北向並實施高乘載管制，台中市警察局豐原分局除派員加強交通疏導及執行管制，建議民眾可行駛替代路線，避免塞車。

春節期間，豐原市區往豐原交流道，警方建議民眾可於（一）在豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線（東向往南接國3、國1，西行匝道封閉持續施工至113年6月）。北上右轉豐原大道接台13三豐路往國4或后里；（二）於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由台13圓環南路接台3中山路上台74線，北上由台13圓環西路接三豐路往后里； （三）於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74。

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豐原市區往大雅區，則由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅；豐原市區往神岡區，可由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡；豐原交流道往豐原市區，可於豐原區中正路與大豐路口改道，右轉大豐路左轉社皮路再左轉一心路往市區方向。

另2月12日（初三）、2月13日（初四）13至18時，國道1號豐原交流道實施北上高乘載，在高乘載管制路段及時段內，僅允乘載3人（含）以上車輛通行，呼籲眾注意並配合，提早出門或先行改道，以免受塞車之苦。

豐原分局長林大為並提醒民眾，春節連假期間多加利用大眾公共運輸，如需自行開車請依高速公路局建議，西部國道南向尖峰日（初一至初三）建議早上6時前或中午12時後出發；西部國道北向尖峰日（初三至初五）建議用路人於 12 時前出發，避開尖峰時段，長途走台61、短途不要上國道，並善用高速公路1968App及收聽警廣，掌握路況避開壅塞路段時段。

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