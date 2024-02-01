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2罐啤酒就超標！新竹公務員酒駕逆向行駛 判6月降級懲戒

陳姓公務員酒駕，被警方攔查。圖於本新聞無關。（資料照）

陳姓公務員酒駕，被警方攔查。圖於本新聞無關。（資料照）

2024/02/01 10:38

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹縣湖口鄉公所一名陳姓技士，2023年間喝了2罐啤酒後騎車上路，違規逆向被警察攔查，全身散發酒氣，經酒測，數值剛好達到0.25的公共危險罪門檻，當場移送法辦，新竹地院去年判刑6月，懲戒法院一審日前再判他降一級改敘。

陳員2021年11月1日起擔任湖口鄉公所技士，2023年5月28日晚間，他在湖口老街某客家餐廳飲用2罐啤酒後，騎乘機車上路，因違規逆向行駛，被警攔查。員警發現陳員身上散發酒味，面帶酒容，對其施以呼氣式酒精濃度測試，測得呼氣中所含酒精濃度為每公升0.25毫克，剛好達到刑事處罰門檻，移送法辦。

新竹地院依公共危險罪判陳員6月徒刑，得易科罰金18萬元，併科罰金1萬元。湖口鄉公所接獲通報，召開考績會，陳員承認酒駕，全案上報新竹縣政府，再移請懲戒法院審理。

陳員雖辯稱酒測時並未騎車，並質疑警方對其已停於路邊，仍實行攔檢盤查的適法性，但懲戒法院一審相互勾稽研判，仍認陳員確酒駕。

一審指出，陳員除觸犯刑罰法律外，並有違公務員服務法第6條所定公務員應謹慎之旨，嚴重損害政府信譽，為維持公務紀律，有懲戒必要。審酌陳員擔任公務員，卻未遵守政府喝酒不開車的禁令，危及道路安全，評議後判降一級改敘，可上訴。

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