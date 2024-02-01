軍人酒駕連環撞！女友替他頂罪 均被判刑

阿兵哥涉嫌酒駕肇事，由副駕駛座女友頂罪，均被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/02/01 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕蕭姓軍人酒後開車載黎姓女友上路，涉嫌追撞前方小貨車後，越過中央分隔島，又撞擊對向轎車，並由黎女出面頂替，橋頭地院依公共危險罪，判處蕭徒刑5月，黎女則被依頂替罪判刑3月，均得易科罰金。

判決書指出，2022年4月2日上午11點多，戴姓現役軍人（去年5月間撤職停役）駕駛轎車，載黎姓女友外出，途經高雄市仁武區，不慎追撞前方小貨車，並失控橫越中央分向島，又撞擊對向來的轎車後停止。

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警方獲報抵達現場處理，黎女涉嫌在醫院向員警表示她是駕駛，意圖替當兵的蕭男脫罪，但辦案人員卻發現蕭身上有酒味，且調閱監視器錄影畫面確認他開車，酒測值每公升0.42毫克。

仁武分局製作筆錄後，依陸海空軍刑法公共危險罪和刑法頂替罪，將蕭男和黎女移送橋頭地檢署偵查、起訴。

蕭男應訊辯稱，當天確有喝酒，事故發生當下，是由黎女駕車，否認犯行；黎女也配合說，的確是她駕駛，與蕭男無關。

承辦法官勘驗被撞轎車行車紀錄器和警方密錄器，及比對被告、被害人說詞，認定是蕭男開車，判決他和女友均有罪，分別處徒刑5月和3月，如易科罰金，均以1000元折算1日，仍可上訴。

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