展翅飛揚舞動金鴿 台中市警局全新LOGO出爐

台中市警局的新局徽出爐。（市警局提供）

2024/01/31 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局去年辦理局徽設計徵選，第一分局警員李冠鼐以創新展翅飛揚舞動金鴿、簡潔「山海屯城」圖像，外圍環繞警局英文名稱獲得第1名殊榮，包括全市最高、海拔2531公尺的和平分局勝光派出所等共168處已全面更新完成，希擺脫警察刻板印象，煥然一新與國際接軌。

為凝聚警察同仁向心力，並讓社會大眾了解警察局工作特性，台中市警局去年8月至9月進行新「核心價值」局徽設計徵選活動，將同仁投稿分為49項，再經全體同仁票選，產生「專業、科技、紀律、服務、團隊」五大核心價值，去年10月起，再進行「專屬識別標誌LOGO及背板」設計競賽，投稿件數達22件。

請繼續往下閱讀...

為求甄選過程公平、公正、公開，評選區分為2階段，第1階段由警局主管進行票選，取前10名進入第2階段由全體同仁票選，選出優勝前3名及佳作7名作品，其中第一分局警員李冠鼐獲得第1名，為求慎重，將其原始圖樣微調修改後刻劃出理想中的圖樣，「局徽」於是誕生。

新局徽LOGO組成元素以創新展翅飛揚舞動金鴿、簡潔「山海屯城」圖像，外圍環繞警局英文名稱，象徵中市警局邁向國際，背板部分，以淺藍色漸層為基底，象徵波麗士的金鴿翱翔天空，全方位守護城市安全，並以國旗之紅藍白三原色，輔以緞帶舞動，由左而右呈現出警察工作持續向上發展，精益求精。

此次所設計LOGO及背板近日完成，陸續安裝在各分局及各大隊共168處，也將設計的圖騰，運用在宣導品、記者會及辦理各項活動運用，以發揮最大宣導效益。

市警局長李文章說，透過「新核心價值」公開徵選，描繪出一個共同的願景，讓同仁有榮譽感及責任感，堅持守護治安、順暢交通和為民服務等目標，另設計LOGO在於激勵同仁，將警察的使命展現出來，搭配台中市（山海屯城）文化，形塑警察共生同榮的情感圖騰，令大眾耳目一新。

全市共168處警察機關已全面更新局徽。（記者許國楨攝）

和平分局勝光派出所同步上架新局徽。（市警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法