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前立委鍾紹和兒子鍾昇旭開高檔超市 改標賣過期食品200萬交保

前國民黨立委鍾紹和的兒子鍾昇旭涉嫌更改過期食品保存期限標籤被逮。（民眾提供）

前國民黨立委鍾紹和的兒子鍾昇旭涉嫌更改過期食品保存期限標籤被逮。（民眾提供）

2024/01/31 14:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前國民黨立委鍾紹和的兒子鍾昇旭在高雄豪宅區開設3間高檔超市，但疑似生意不好，鍾竟和黃姓店長竄改過期生鮮食品有效期限，再把過期食品賣給不知情的消費者，檢調會同高市衛生局人員到場稽查時當場人贓俱獲，雄檢複訊後裁定鍾昇旭200萬元交保。

檢調指出，鍾昇旭在高雄美衛館豪宅區開設3間高檔超市，專門提供日本等各國高級食材給富豪家庭品嚐，但疑因生意不好，店內屯積太多食品即將過期，鍾為了減少損失，竟與黃姓店長合作，指使店員將冷凍庫存放的烤地瓜可樂餅、酒甘赤鯛、卡士達鯛魚燒與各類生鮮肉品及火鍋料等即將過期或過期食品更改保存期限。

這些食品改完標籤後，再重新上架，在3家門市賣給不知情的消費者；檢調獲報會同高市衛生局人員到場稽查時，當場發現竄改效期的過期生鮮食品184包，以及有效期疑慮食品81包等食品，檢察官也立即指示衛生單位人員行政封存現場查獲問題產品並協助處理過期商品下架。

鍾昇旭及黃姓店長、3名員工被帶回偵訊時坦承犯行，檢方認為他們涉犯違反食品安全衛生管理法、刑法加重詐欺、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，當庭諭知分別以200萬元、20萬元交保候傳，其餘3名店員予以請回。

前國民黨立委鍾紹和的兒子鍾昇旭涉嫌更改過期食品保存期限標籤被逮。（民眾提供）

前國民黨立委鍾紹和的兒子鍾昇旭涉嫌更改過期食品保存期限標籤被逮。（民眾提供）

前國民黨立委鍾紹和的兒子鍾昇旭涉嫌更改過期食品保存期限標籤被逮。（民眾提供）

前國民黨立委鍾紹和的兒子鍾昇旭涉嫌更改過期食品保存期限標籤被逮。（民眾提供）

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