前新北議員高敏慧涉不實申報千萬助理費 一審偽造文書判2年6月

民進黨新北市6連霸前議員高敏慧。（資料照）

2024/01/31 11:32

〔記者王定傳／新北報導〕民進黨新北市6連霸前議員高敏慧被控以親友人頭詐領助理費，金額高達1181萬餘元，款項用於繳納私人房貸貸款、車子貸款，新北地檢署在2019年底依違反貪污治罪條例，起訴高敏慧及2名黃姓助理，全案歷時4年審理，新北地院今日依使公務員登載不實罪判處高敏慧2年6月徒刑、黃姓助理1年2月徒刑，均可易科罰金，另一人無罪。

高敏慧被控貪污部分，合議庭認為她因有私聘助理，支出金額仍大於所得公費助理補助款，且不實申報所得全數用於與議員相關事項，非挪為己用，不構成貪污。

請繼續往下閱讀...

高敏慧是升格前的台北縣議會第14至16屆北縣議員，及新北市第1屆至第3屆市議員，總共6連霸，選區為第7選舉區（樹林、鶯歌、土城及三峽區）；但她因另外涉入台北縣（新北市改制前）議員詐領補助款，被判刑5年確定，於2022年間入監執行，而未繼續參選連任。

不過，她被檢舉自2009年起利用親友人頭詐領助理費，新北地檢署在2019年9月6日發動約談，高敏慧當時曾對媒體喊冤說：「為了明年（指2020年）農會的選舉，已經開始在抹黑我了…我絕對會沒事的」。

不過，案情急轉直下，高敏慧因涉犯貪污重罪，且有串證之虞，被法院裁定收押禁見；檢方經蒐證後，認為她確實詐領助理費，金額高達1181萬餘元，用於繳納房貸與車子貸款，於2019年底，依貪污治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪及違反洗錢防制法，將高敏慧起訴。

全案移審法院後，高敏慧在接押庭時，哽咽流淚認罪並請求交保，合議庭評議後裁定600萬元交保；但她之後改口否認犯行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法