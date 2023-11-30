辜仲諒涉紅火案纏訟17年又判無罪 高院更三審判決理由出爐

前中信金控副董事長辜仲諒。（資料照）

2023/11/30 13:57

〔記者楊國文／台北報導〕前中信金控副董事長辜仲諒被控操縱股價、插旗兆豐金，獲利10億，涉「紅火案」已纏訟17年，一審至高院更一審分別判他9年、9年8月和3年6月，高院更二審大逆轉，改判辜仲諒無罪，經最高法院第3度發回更審，高院更三審維持更二審見解，認定紅火公司贖回結構債產生的差額獲利，並非中信銀的損害，而中信金大量買進兆豐金股票，是基於轉投資購股的正當動機及合理商業目的，未涉犯證交法操縱股價罪，今撤銷原判決，判辜仲諒無罪，中信金主管張明田、林祥曦亦無罪，中國信託金融控股公司財產不予沒收，可上訴。

高院更三審判決指出，辜仲諒、張明田、林祥曦等人雖將結構債出售予紅火公司，違反內控規範及法令規定，也來自辜等人和辜的妹夫陳俊哲（通緝中）的有利安排，且與中信金積極買進兆豐金股票導致股價上漲有關，但紅火公司與中信銀或中信金屬不同法人，中信銀以當時公平市價將結構債出售紅火公司後，紅火公司因贖回結構債而發生的差額獲利，無法認定此部分差額獲利即為中信銀的重大損害。

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更三審也表示，辜、張、林3人出售結構債給紅火公司，主觀上並無為自己或紅火公不法利益的意圖，或損害中信銀、中信金的意圖，因此辜3人未涉犯銀行法、證交法背信等罪。

針對辜被控洗錢罪，更三審認為，經查，紅火公司獲利3047萬多美金的流向，其中，2090萬美元已經陳俊哲將該款項輾轉混同其他款項，最終匯予中信金的子公司，而其他957萬4717美元部份，業經陳俊哲動用或處分，沒有證據顯示辜和陳俊哲相關洗錢行為有關，因此判辜無罪。

更三審針對辜被訴間接操縱股價罪部分指出，中信金乃經過金管會核准轉投資兆豐金，其大量買進入兆豐金股票有正當動機及合理商業目的，且中信金買賣兆豐金股票並無違法拉抬股價、引誘投資人進場買賣的操縱行為，認定中信金控大量買進兆豐金是基於轉投資購股的正當事由，且無變態交易事實，其交易價格是以市場真實供需所形成，辜未涉間接操縱股價罪，也與證交法內線交易等罪無關。

更三審也認定，因無法認定辜仲諒有相對委託成交、操縱兆豐金控股價行為，檢察官指控中信金因辜等人而獲得減輕購入兆豐金股票成本2億6169萬多元不法利益，並無理由，因此不得對中信金控執行沒收相關財產。

台北地檢署起訴認定，2004年中信金欲插旗兆豐金，辜仲諒與時任中信金財務長張明田等主管，利用紙上公司「紅火」購入連結兆豐金股票的結構債，並間接操縱兆豐金股價，獲取不法利益3047萬多美元（約10億台幣），損害中信金控利益。

台北地院依辜仲諒涉犯銀行法背信、證交法等罪，判9年，高院加重改判辜9年8月徒刑，張明田、林祥曦、鄧彥墩等主管分別被判7年半至8年半不等徒刑。高院更一審改認定辜涉金融控股法共同背信罪，改判3年6月，張、林分別被判4年、2年，鄧獲判無罪確定。全案上訴，最高法院發回高院更二審。

更二審認為，中信銀以當時公平市價將結構債售給紅火公司，紅火因贖回結構債而有差額獲利，此差額獲利不等於中信銀損害，因此不構成銀行法背信罪。

至於辜被訴證交法的間接操縱股價罪，更二審認為，中信金因轉投資而大量買進兆豐金股票，確有影響兆豐金股價情事，但中信金是經金管會核准轉投資，其大量買進兆豐金股票有正當動機及合理商業目的，也獲判無罪。檢方不服判決，上訴最高法院。

最高法院認為更二審判決仍有疑義，去年5月部份駁回、部份撤銷發回更審，即針對張明田、林祥曦所涉證交法操縱股價罪方面，駁回檢方上訴，此部份2人無罪確定，但將銀行法、背信罪與辜的部份，全部發回高院更三審審理。

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