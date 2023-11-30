紅火案纏訟17年辜仲諒等3人更三審無罪 高檢署研議是否上訴

前中信金副董辜仲諒涉及紅火案，高院更三審今判決辜仲諒無罪。（資料照）

2023/11/30 12:12

〔記者錢利忠／台北報導〕前中信金控副董事長辜仲諒捲入「紅火案」17年，從一審至高院更一審都判有罪，最重判刑9年8月，不過更二審認為紅火公司贖回結構債所生差額獲利，並非中信銀的損害，逆轉改判無罪，更三審仍認定罪證不足，今再判辜仲諒、張明田、林祥曦等中信金主管共3人無罪。高等檢察署今表示，收到紅火案判決之後，將針對無罪理由研議是否提起上訴。

中信金控今也針對更三審無罪判決發聲明，指尊重司法判決結果，對於同仁獲取清白同感欣慰。

請繼續往下閱讀...

此案起源於2004年中信金欲插旗兆豐金，辜仲諒與時任中信金財務長張明田等主管，被控利用紙上公司「紅火」購入連結兆豐金股票的結構債，間接操縱兆豐金股價；台北地檢署起訴認定，相關被告涉嫌從中獲取不法利益3047餘萬美元（約10億台幣），涉損害中信金的利益。

一審台北地院認定辜仲諒涉犯銀行法之背信、證券交易法等罪，判辜9年徒刑；二審高院加重改判辜9年8月徒刑；更一審認定辜涉金融控股法之共同背信罪，改判刑3年6月；全案上訴最高法院後，再發回高院更二審。

更二審認為，中信銀以當時公平市價將結構債賣給紅火公司，紅火因贖回結構債而有差額獲利，此差額獲利不等於中信銀的損害，不構成銀行法之背信罪。至於辜被控證交法之間接操縱股價罪，更二審也認為，中信金因轉投資而大量買進兆豐金，確影響兆豐金股價，但中信金是經金管會核准轉投資，其大量買進兆豐金，有正當動機及合理的商業目的，此部分也判辜無罪。

此案經檢方上訴以後，最高法院認為更二審判決有疑義，於去年5月部份駁回、部份撤銷發回更審；針對張明田等人所涉證交法之操縱股價罪，駁回檢方上訴，此部份張明田等2人無罪確定；另外，與辜仲諒有關的銀行法、背信等罪則發回高院更三審審理。

辜仲諒於更三審審理期間表示「我沒有犯罪」，指檢方上訴為無理由。辜的律師團則稱，中信銀處分結構債有其必要性與急迫性，紅火公司依約應給付的價款，並未讓中信銀受到損失，辜沒有圖利紅火公司，也未構成背信罪。至於張明田、林祥曦等主管也均主張無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法