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詐欺羈押交保第3天 老車手重操舊業被逮 淡定找律師

葉男（圖左下）當車手取款被捕，淡定說「我要找律師」。（警方提供）

葉男（圖左下）當車手取款被捕，淡定說「我要找律師」。（警方提供）

2023/11/30 11:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕43歲的葉姓詐欺車手，數月前因詐欺罪被羈押，本月16日才交保釋放，他立刻又重回詐欺車手的老本行，假冒理財專員，向被騙的清潔工拿150萬元，被埋伏員警當場逮捕，他一見到警察，第一句話是「我要找律師」，態度神情相當淡定，警方卻發現他身上有毒品，原來他是吸毒後「上工」，律師陪同偵訊後，警方依毒品與詐欺等罪名移送，台中地檢署聲請羈押禁見獲准。

中市警局四分局大墩派出所調查，劉姓清潔工在網路上，點擊知名財經主持人胡睿涵分享投資心法的視頻，隨即接到「胡睿涵」邀請加LINE的通知，進而被推薦進去一個名叫「招財進寶」的投資群組，為了取得抽中未上市股票的先機，劉男依照群內騙子扮演的理財專員指示，以轉帳、面交等方式，交出120萬元給詐欺集團；之後，他又接到中籤圈購股票，需補足剩餘資金的訊息，劉男已囊空如洗，他希望對方退還原先投資款項，卻被詐團拒絕，才得知自己受騙，連忙報警請求協助。

大墩所設一個引君入甕的局，請劉男將計就計，聯繫詐騙集團約見面，劉男願意交付150萬元，作為股票儲值金之用，本月18日約在中市一家餐廳見面，警方埋伏拘捕假冒理財專員的車手葉男。

葉看到警察，一開口就說「我要找律師」，43歲的他，在車手界堪稱是高齡，他原本職業是建築業的綁鐵工人。

警方詫異發現，本月16日他才因詐欺案羈押獲釋，卻馬上又重操舊業，而且身上還有毒品安非他命，他是吸毒壯膽再「上工」，面對員警詢問才會顯得異常淡定，全案依詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪移送台中地檢署，中檢向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

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