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假投資平台 高獲利誘餌狂削上億

詐騙集團盜用美女圖為頭貼，以通訊軟體主動加入不特定民眾為友人，使用假投資話術行騙，警方將一干犯嫌移送法辦。（警方提供）

詐騙集團盜用美女圖為頭貼，以通訊軟體主動加入不特定民眾為友人，使用假投資話術行騙，警方將一干犯嫌移送法辦。（警方提供）

2023/11/28 05:30

財經女教授也上當 慘噴逾千萬

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局昨天宣布破獲一起假投資詐團案，查出詐騙集團成立「萬邦」假投資平台，以高額獲利吸引投資人，起碼有十五人受害共被騙上億，其中一名財經女教授也遇詐慘噴逾千萬，警方陸續逮回首腦盧嫌等二十六人，全案訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。

盜用美女頭貼 LINE噓寒問暖

警方表示，日前分析一六五反詐騙資料庫，發現網路上以「萬邦」名義邀約的投資平台，以假投資手法詐騙民眾財物，其手法係使用LINE通訊軟體，盜用年輕貌美女子為頭貼，主動加入不特定民眾為友人，頻繁噓寒問暖降低戒心，再佯稱有投資飆股資訊，取信被害人匯款至指定帳戶。

專案小組今年八月間收網發動數波行動，陸續查獲張姓車手頭、幹部及成員等二十五人到案，後續溯源查出該集團首腦是二十五歲的盧姓男子，惟盧嫌刻意使用他人交通工具及電話躲避查緝，但仍被專案小組鎖定藏身處所查緝到案，經清查，被該投資平台詐騙的民眾超過十五人，財損金額上億萬元，其中三、四人被騙數百萬甚至千萬元，一名大學財經女教授也被騙走超過千萬元，損失慘重，全案警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方訊問涉案人後，命盧等人以三萬元至五萬元交保候傳。

詐騙盜用美女圖為頭貼，以通訊軟體主動加入不特定民眾為友人。（警方提供）

詐騙盜用美女圖為頭貼，以通訊軟體主動加入不特定民眾為友人。（警方提供）

詐團使用假投資話術行騙被害人。（警方提供）

詐團使用假投資話術行騙被害人。（警方提供）

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