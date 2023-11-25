詐團緊咬640萬元肥羊不鬆口 連派2次車手全被逮

宜蘭縣羅東警分局16日逮捕第二名車手。（記者蔡昀容翻攝）

2023/11/25 11:09

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣46歲游姓男子9月被假投資廣告騙進Line群組，陸續投注640萬元，獲利後想兌現，詐團卻再三推拖，游男才發覺被騙，與警方聯手，約詐團面交，逮獲1名車手；不料，詐團仍持續聯繫游男，但有所警覺，臨時變更面交時間，改10分鐘後碰面，警方接獲通知，火速趕往現場，成功再逮1名車手。

游男經營雜貨零售店舖，9月經影音平台YouTube看到投資廣告，誤以為真，加入LINE群組後，用詐團準備的應用程式下單股票，游男也依詐團指示，經4次面交、10次匯款，總計投資640萬元；短短兩個月，游男以為自己賺了3000多萬元，想要兌現領出，詐團卻不斷推拖，用盡話術要他再拿錢，才驚覺遭詐。

請繼續往下閱讀...

游男向羅東警分局冬山派出所報案，警方組成專案小組，與被害人合作，9日約對方面交100萬元，成功逮捕34歲王姓車手，查扣行動電話、假工作證及收據等犯案工具。

詐團不知車手遭逮，持續向游男行騙，但因王姓車手失聯，有所警覺，不斷要求游男匯款，游男則以金額大為由，約17日面交380萬元，詐團擔心被誘捕，臨時變更面交時間，16日下午4點50分致電游男，約10分鐘後面交。

專案小組獲報後，立即啟動警網，在最短時間內趕赴現場，逮獲36歲簡姓車手，車手不知來龍去脈，上頭叫他去收款，他就去收款。

警方偵訊後，將王、簡兩名車手依詐欺罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官複訊後，向宜蘭地院聲請羈押禁見獲准。

羅東警分局呼籲，勿輕信來路不明的投資廣告，投資理財應透過合法管道賺取合理利潤，小心求證是防止詐騙的不二法門，有疑問可洽詢165反詐騙專線，如遇不法請向警方報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

宜蘭縣羅東分局逮捕車手。（記者蔡昀容翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法