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人妻控小模介入家庭 確診丈夫藉詞離家

人妻指控小模介入家庭，北院判小模應賠償30萬元。示意圖

人妻指控小模介入家庭，北院判小模應賠償30萬元。示意圖

2023/11/30 10:20

〔記者溫于德／台北報導〕一名人妻指控外拍小模介入家庭，確診丈夫甚至不顧家中仍有隔離空間，藉詞在外居住，小模還互傳簡訊約丈夫去賓館「打滾」；人妻決定對小模求償200萬元。台北地院指小模確實侵害配偶權，判賠人妻30萬元；可上訴。

這對夫妻是在2005年結婚，但人妻發現，丈夫從2022年起言行丕變，不僅行蹤不明，甚至以渴望自由為名要求離婚，且丈夫罹患新冠肺炎時，不顧家中仍有隔離空間，藉詞在外居住。

人妻還透過夫妻共用汽車所裝設行車紀錄器紀錄，發覺丈夫、小模間充滿性暗示的對話，如小模表示：「...還是我們要直接去賓館打滾」、「...只會想到要跟你在床上打滾...」等；她決定向小模求償200萬元。

小模指夫妻的感情不睦，才會導致丈夫離家獨自在外居住，而自己雖有交往，但未發生性行為，否認賠償責任。

北院根據行車紀錄器的錄音檔，認定小模確實曾與人妻的丈夫發生性行為；另小模雖又抗辯夫妻感情約在8年前出現裂痕，且離婚訴訟進行中，但依夫妻間的對話紀錄，夫妻仍相互關切，既然婚姻關係仍存在，小模就不得以夫妻婚姻已生齟齬為由，合理化自己的行為，決定判小模賠償人妻30萬元。

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