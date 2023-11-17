人妻與小王IG調情 法官認定侵犯配偶權

人妻與小王在IG調情，新竹地院判二人總計應賠償人夫23萬元。（情境照）

2023/11/17 22:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓男子發現妻子黃女與呂姓男子，竟在IG互稱老公老婆，且有不少調情言詞，憤而要妻子寫悔過書，承諾不再與小王見面，如違反將賠償500萬的違約金，沒想到才1個月黃女就故態復萌，黃女還曾徹夜未歸，最後在桃園的摩鐵被找到，張男憤而提告求償，新竹地院判二人總計應賠償人夫23萬元。

結婚9年育有2名子女的張男指控，去年3月發現妻子黃女與呂男，在IG上以「老公」、「老婆」互稱，包括「哈哈，親愛的老公，愛吃醋餒」、「又要給誰看我的漂亮老婆」等語，妻子當天就承諾會刪除呂男IG且不再聯絡，若有違反，願意賠償500萬元懲罰性違約金。

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還寫下「我錯了我對不起你，我會把那些軟體刪除，我會把小孩照顧好，我不會再跟那個人聯絡，如有違背，願接受法律制裁」結果張男在1個月後發現，二人仍有互動，妻子還曾徹夜未歸，他隔天向新竹縣警局新湖分局湖鏡派出所報案妻子失蹤，警方在桃園市香格里拉汽車旅館尋獲黃女，憤而向二人連帶求償300萬元。

法官發現2人在IG對話紀錄內容，包括黃女：哈哈，親愛的老公，愛吃醋捏你，呂男：唉，又要給誰看我的漂亮老婆，黃女：給你看呀，不然你覺得我會給誰看，給你看不好嘛，這麼愛吃醋耶你，哼哼愛吃醋，你是怕我被別人搶走？二人隨即展開視訊通話，盡顯男女間親暱互動之情，且以夫妻互稱，顯見2人情投意合之調情言談，顯已逾越客觀社會大眾所能接受普通朋友間之交往分際。

法官斟酌張男已給妻子一次機會，妻子仍違反承諾書約定，造成先生精神上痛苦，判妻子應賠15萬元，呂男應賠償8萬元。

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