為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

人妻與小王IG調情 法官認定侵犯配偶權

人妻與小王在IG調情，新竹地院判二人總計應賠償人夫23萬元。（情境照）

人妻與小王在IG調情，新竹地院判二人總計應賠償人夫23萬元。（情境照）

2023/11/17 22:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓男子發現妻子黃女與呂姓男子，竟在IG互稱老公老婆，且有不少調情言詞，憤而要妻子寫悔過書，承諾不再與小王見面，如違反將賠償500萬的違約金，沒想到才1個月黃女就故態復萌，黃女還曾徹夜未歸，最後在桃園的摩鐵被找到，張男憤而提告求償，新竹地院判二人總計應賠償人夫23萬元。

結婚9年育有2名子女的張男指控，去年3月發現妻子黃女與呂男，在IG上以「老公」、「老婆」互稱，包括「哈哈，親愛的老公，愛吃醋餒」、「又要給誰看我的漂亮老婆」等語，妻子當天就承諾會刪除呂男IG且不再聯絡，若有違反，願意賠償500萬元懲罰性違約金。

還寫下「我錯了我對不起你，我會把那些軟體刪除，我會把小孩照顧好，我不會再跟那個人聯絡，如有違背，願接受法律制裁」結果張男在1個月後發現，二人仍有互動，妻子還曾徹夜未歸，他隔天向新竹縣警局新湖分局湖鏡派出所報案妻子失蹤，警方在桃園市香格里拉汽車旅館尋獲黃女，憤而向二人連帶求償300萬元。

法官發現2人在IG對話紀錄內容，包括黃女：哈哈，親愛的老公，愛吃醋捏你，呂男：唉，又要給誰看我的漂亮老婆，黃女：給你看呀，不然你覺得我會給誰看，給你看不好嘛，這麼愛吃醋耶你，哼哼愛吃醋，你是怕我被別人搶走？二人隨即展開視訊通話，盡顯男女間親暱互動之情，且以夫妻互稱，顯見2人情投意合之調情言談，顯已逾越客觀社會大眾所能接受普通朋友間之交往分際。

法官斟酌張男已給妻子一次機會，妻子仍違反承諾書約定，造成先生精神上痛苦，判妻子應賠15萬元，呂男應賠償8萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男師偷吃女學生先花120萬和解 被前妻發現又要賠50萬
2023/10/25 15:59

男師偷吃女學生先花120萬和解 被前妻發現又要賠50萬
小三2度傳訊「我想要吃」 元配怒求償百萬判決出爐
2023/10/19 10:47

小三2度傳訊「我想要吃」 元配怒求償百萬判決出爐

南高雄戰區在哪？「這案」品牌超強
與人夫上摩鐵被原配抓包 證券正妹辯應保障憲法性自主權
2023/10/13 17:37

與人夫上摩鐵被原配抓包 證券正妹辯應保障憲法性自主權
攀岩攀上床...消防員「1夜4次」 讓人妻嬌喊「很爽好嗎、累死我了」
2022/04/13 14:22

攀岩攀上床...消防員「1夜4次」 讓人妻嬌喊「很爽好嗎、累死我了」

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
已婚酒店妹偷吃男客 LINE問「你會不會只有那個運動體力好啊」
2021/12/13 11:01

已婚酒店妹偷吃男客 LINE問「你會不會只有那個運動體力好啊」
與人夫偷情辯稱遭騷擾 嫌棄「不到5分鐘太快」錄音狠打臉
2020/12/04 16:47

與人夫偷情辯稱遭騷擾 嫌棄「不到5分鐘太快」錄音狠打臉
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播