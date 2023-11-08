人妻拒「隔空求婚」慘遭硫酸噴臉 男網友下場曝

男子跟蹤、盯梢人妻，還持噴霧罐噴硫酸，造成女子臉部腐蝕性傷害。示意圖。（資料照）

2023/11/08 16:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名人妻在臉書跟黃男結為好友，黃男對她展開熱烈追求並「隔空求婚」，人妻受不了把黃男封鎖，未料黃男打聽到人妻住址，展開3個月的盯梢守候，還用鹽巴、沙子放進人妻機車機油箱內，又持噴霧罐朝人妻噴硫酸，造成女子臉部有腐蝕性傷害，彰化地院依跟蹤騷擾罪，將黃男判刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

黃男2021年底認識人妻，雙方在網路聊天，漸有好感，沒想到黃男得寸進尺，頻頻對女方示愛，並希望雙方修成正果，但女方嚴正告知「我已結婚」，堅拒對方的追求，並將黃男臉書封鎖。

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判決書表示，黃男心生不滿，打聽到人妻住處後，去年7月出現在人妻住家門口，並在女方返家必經道路盯梢、守候，多次上前攔阻人妻表達愛意，並質問女方，為何要將其臉書封鎖，女子表示，雙方僅是朋友關係，黃男離去後，即展開報復行為。

去年7月中旬黃男到女子住處外，將鹽巴、沙子倒進女子停放在外的機車，7月下旬又到女子住處外將其機車的機油漏掉，10月某日又在女方住處外守候，見她返家，即持裝有硫酸的噴霧罐，朝女方噴灑硫酸，造成女子右臉及右頸腐蝕性傷害，女子因此報警。

不過因事後雙方達成和解，被害人撤回毀損、傷害告訴，彰化地方法院依攜帶危險物品跟蹤騷擾罪，將黃男判刑4月，得易科罰金，並緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之符合公益目的機構或團體，提供50小時義務勞務。

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