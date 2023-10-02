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癡漢跟騷2年判拘役40日 她崩潰：根本不能嚇阻

黃姓男子長達兩年以汽車、機車或徒步跟騷、窺探從未與其交談過的女子，被害女子飽受精神折磨，長時間蒐證才提告。（民眾提供）

黃姓男子長達兩年以汽車、機車或徒步跟騷、窺探從未與其交談過的女子，被害女子飽受精神折磨，長時間蒐證才提告。（民眾提供）

2023/10/02 09:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣34歲黃姓男子愛慕社區內某女子，2年多來早上騎車、開車跟蹤，晚間守在附近等該女下班回家，女子在住家裝監視系統，又發現黃男凌晨在其住處外「巡邏」，由於跟騷法去年6月才上路，黃男觸法之舉從該月起算，南投地院判處拘役40日，被害女子認為刑責太輕，無嚇阻作用。

黃姓男子愛慕住處附近的女子，大約2年多前展開瘋狂跟蹤騷擾行為，被跟騷女子原本並不知黃男跟蹤守候，是因座車後照鏡被破壞，在住處外裝監視鏡頭，才發現黃男凌晨常在其住處外「巡邏」，並向其座車內窺探。

被跟騷的女子因為看監視錄影畫面，對黃男長相有印象，進一步發現，黃男每天掌握她上班、下班時間，上班時騎機車或開車尾隨；晚間則在附近守候，見她在住處附近停好車，即跟蹤其回家。去年5月被害女子曾多次報警，警方也數次盤查但都沒有遏止黃男跟騷舉動，且因跟騷法去年6月才上路實施，因此被害女子只好展開長期蒐證，直到今年1月才正式提告。

警方一併將黃男去年的跟騷行徑、次數移送法辦，惟跟蹤騷擾防制法6月1日才生效力，黃男去年前半年行徑檢察官不起訴處分，南投地院法官審理該案，法官以警方擷取其中的30次影像等蒐證紀錄，判處拘役40日，若易科罰金折合4萬元。

被害女子接獲判決後表示，自從前年發現黃男日夜的跟騷、窺探，活在極端恐懼中，甚至有時要上班前就非常害怕，精神飽受折磨，拘役40日對黃根本沒有嚇阻作用。

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