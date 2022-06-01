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    她遭跟騷8年罪嫌入獄仍不斷騷擾 黃捷籲外界關注、譴責

    立法院院會去年三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，今天（6月1日）正式上路，高雄市議員黃捷今日上午也分享受害者案例，呼籲社政警政能讓跟騷法令妥適運用。（示意圖）

    立法院院會去年三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，今天（6月1日）正式上路，高雄市議員黃捷今日上午也分享受害者案例，呼籲社政警政能讓跟騷法令妥適運用。（示意圖）

    2022/06/01 11:57

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會去年三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，今天（6月1日）正式上路，高雄市議員黃捷今日上午也分享受害者案例，呼籲社政警政能讓跟騷法令妥適運用，她也透露有罪嫌雖然入獄仍持續寄信騷擾被害人，呼籲外界關注、譴責跟騷犯罪。

    去年4月發生屏東通訊行女店員遭人跟蹤騷擾後擄殺，促成了跟蹤騷擾法加速完成立法，在立法院會三讀通過後，「跟蹤騷擾防制法」也於去年12月1日公布，並於今日起施行。該法明定跟蹤騷擾有8種行為樣態，包括監視觀察、不當追求、網路騷擾、冒用個資等，且行為與性或性別有關，足以影響受害者日常生活者，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。

    黃捷今也在臉書發文分享，表示有名受害者倩倩遭到同學持續跟蹤、騷擾8年，她表示倩倩雖婉拒對方告白，但對方仍持續報復性跟蹤，甚至開了將近百個IG、臉書、色情網站帳號，瘋狂私訊倩倩告白，還把倩倩的姓名、地址、電話，還有合成的色情假照片，全部張貼在網路上，用「妓女」、「肉O器」、「百人斬」等字眼羞辱倩倩，對方甚至恐嚇「妳一次多少錢？100萬買妳初夜。」、「給我撤告不然我買兇殺妳。」。

    黃捷表示，她在協助過程中發現，《刑法》、《個資法》和《性騷擾防治法》的偵查和判決過程漫長，根本緩不濟急，在審判期間，騷擾者依舊多次徘徊在倩倩家，傳「被輪姦記得要去開庭」、「給我撤告不然斷你全家手腳」、「去殯儀館幫你爸媽收屍」等恐嚇訊息給倩倩。甚至在法院以恐嚇、個資法等罪嫌，判跟騷者6年6個月有期徒刑後，跟騷者雖然入獄，但依舊不斷從監獄內寄信騷擾倩倩，對於罪嫌坐牢還不知悔改，黃捷也直呼「實在令人氣憤！」

    黃捷呼籲，如今《跟蹤騷擾防治法》終於上路，希望社政警政能讓法令能妥適運用，保護每一位受跟騷所苦的被害人，也希望外界協助擴散倩倩的故事，讓我們的社會關注、譴責跟騷犯罪，陪著倩倩們一起勇敢！

    有台中市第二分局的女警，先前也針對跟騷法的8種態樣，「畫」出一系列可愛萌圖，讓民眾一次看懂8種態樣。（資料照，警方提供）

    有台中市第二分局的女警，先前也針對跟騷法的8種態樣，「畫」出一系列可愛萌圖，讓民眾一次看懂8種態樣。（資料照，警方提供）

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