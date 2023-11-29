南投殺父弒母疑案更三審 王忠義被控殺母判無罪確定

歷經8次審理，高等法院台中分院今天更三審，針對王忠義被控殺母案判決無罪，依依刑事妥速審判法規定，這部分判刑確定。 （資料照）

2023/11/29 14:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於2014年的南投縣「最離奇殺父弒母疑案」，王忠義、陳麗雅夫妻被控於2014年殺害父母親一案，歷經約8年的偵查與8次審理，高等法院台中分院去年5月更二審，變更起訴法條，改依過失致死罪判王忠義1年2月徒刑，但被最高法院發回更審，高等法院台中分院今天更三審判決，王忠義被控殺母部分再判決無罪，依刑事妥速審判法規定，這部分判刑確定。

至於王被控過失致死罪部分，亦即2014年10月5日傍晚，王開車載妻兒與王母，至南投縣國姓鄉種瓜溪河床戲水，日落天色昏暗時，王母想上廁所，王明知母親年約70歲，行動不靈活，智能障礙而缺乏自我保護、避開危險的能力，卻帶王母到河床上，任由王母自行找地方如廁，導致王母落水，頭後枕部撞擊石頭溺死，這部分由檢方另行處理。

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此案歷經8次審理，2016年南投地院一審，認為無法證明王父是因外力造成而死亡，殺父部分判決王忠義與妻子陳麗雅皆無罪，殺母部分，則認定王忠義強壓王母入水而死亡，依殺人罪判處王忠義無期徒刑，但無證據顯示陳麗雅知情共謀而判決無罪；2017年高等法院台中分院二審大逆轉，陳麗雅維持無罪，王忠義殺母部分，因法醫認定王母遺體出血傷痕，是掙扎導致，無證據顯示是被王忠義強壓入水，改判王忠義無罪，最高法院三審於2019年發回更審，理由是王母死因沒有釐清。

高等法院台中分院2020年更一審，維持王忠義無罪，理由與一審相同，又被最高法院以沒有深入調查等理由發回。

2022年5月底高等法院台中分院更二審認為，王忠義帶王母到河床上，任由王母自行找地方如廁，導致王母落水死亡，雖無充足證據證明王忠義將母親推入河流，或壓到水中溺水，但王顯然沒有善盡對母親的保護義務，變更殺害直系尊親屬的起訴罪名，改依過失致死罪判刑1年2月。

最高法院又於今年6月發回更審，理由是高等法院台中分院審認的事實，與檢察官起訴的事實，「基本社會事實同一性」以及「犯罪構成要件共同性」的關鍵癥結疑點，沒有詳細調查釐清與論述。

高等法院台中分院更三審今天判決，其中，王忠義被指控殺母部分，仍判決無罪，另因刑事妥速審判法規定，除非判決所適用的法令牴觸憲法，判決違背司法院解釋或判例，否則不能再上訴，這部分判決確定，至於過失致死罪部分，則由檢方另行處理。

判決書指出，此案是南投地檢署起訴指控，王忠義夫妻因積欠卡債等債務，涉嫌於2014年5月30日傍晚，把生病住院的父親載走，王父卻失蹤，隔年發現時已成為枯骨，這對夫妻涉嫌殺父詐領保險金；至於殺母部分，王忠義先為母親投保，2014年10月5日載母親到河邊玩，將母親淹死詐領保險金。

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