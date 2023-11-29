為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

南投殺父弒母疑案更三審 王忠義被控殺母判無罪確定

歷經8次審理，高等法院台中分院今天更三審，針對王忠義被控殺母案判決無罪，依依刑事妥速審判法規定，這部分判刑確定。 （資料照）

歷經8次審理，高等法院台中分院今天更三審，針對王忠義被控殺母案判決無罪，依依刑事妥速審判法規定，這部分判刑確定。 （資料照）

2023/11/29 14:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於2014年的南投縣「最離奇殺父弒母疑案」，王忠義、陳麗雅夫妻被控於2014年殺害父母親一案，歷經約8年的偵查與8次審理，高等法院台中分院去年5月更二審，變更起訴法條，改依過失致死罪判王忠義1年2月徒刑，但被最高法院發回更審，高等法院台中分院今天更三審判決，王忠義被控殺母部分再判決無罪，依刑事妥速審判法規定，這部分判刑確定。

至於王被控過失致死罪部分，亦即2014年10月5日傍晚，王開車載妻兒與王母，至南投縣國姓鄉種瓜溪河床戲水，日落天色昏暗時，王母想上廁所，王明知母親年約70歲，行動不靈活，智能障礙而缺乏自我保護、避開危險的能力，卻帶王母到河床上，任由王母自行找地方如廁，導致王母落水，頭後枕部撞擊石頭溺死，這部分由檢方另行處理。

此案歷經8次審理，2016年南投地院一審，認為無法證明王父是因外力造成而死亡，殺父部分判決王忠義與妻子陳麗雅皆無罪，殺母部分，則認定王忠義強壓王母入水而死亡，依殺人罪判處王忠義無期徒刑，但無證據顯示陳麗雅知情共謀而判決無罪；2017年高等法院台中分院二審大逆轉，陳麗雅維持無罪，王忠義殺母部分，因法醫認定王母遺體出血傷痕，是掙扎導致，無證據顯示是被王忠義強壓入水，改判王忠義無罪，最高法院三審於2019年發回更審，理由是王母死因沒有釐清。

高等法院台中分院2020年更一審，維持王忠義無罪，理由與一審相同，又被最高法院以沒有深入調查等理由發回。

2022年5月底高等法院台中分院更二審認為，王忠義帶王母到河床上，任由王母自行找地方如廁，導致王母落水死亡，雖無充足證據證明王忠義將母親推入河流，或壓到水中溺水，但王顯然沒有善盡對母親的保護義務，變更殺害直系尊親屬的起訴罪名，改依過失致死罪判刑1年2月。

最高法院又於今年6月發回更審，理由是高等法院台中分院審認的事實，與檢察官起訴的事實，「基本社會事實同一性」以及「犯罪構成要件共同性」的關鍵癥結疑點，沒有詳細調查釐清與論述。

高等法院台中分院更三審今天判決，其中，王忠義被指控殺母部分，仍判決無罪，另因刑事妥速審判法規定，除非判決所適用的法令牴觸憲法，判決違背司法院解釋或判例，否則不能再上訴，這部分判決確定，至於過失致死罪部分，則由檢方另行處理。

判決書指出，此案是南投地檢署起訴指控，王忠義夫妻因積欠卡債等債務，涉嫌於2014年5月30日傍晚，把生病住院的父親載走，王父卻失蹤，隔年發現時已成為枯骨，這對夫妻涉嫌殺父詐領保險金；至於殺母部分，王忠義先為母親投保，2014年10月5日載母親到河邊玩，將母親淹死詐領保險金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
王忠義涉弒母詐保案更二審判1年2月 第3度發回更審
2023/06/01 17:12

王忠義涉弒母詐保案更二審判1年2月 第3度發回更審
王忠義弒母詐保案 台中高分檢認「謀財、滅口」再提上訴
2022/08/08 21:21

王忠義弒母詐保案 台中高分檢認「謀財、滅口」再提上訴

互助共好的合作事業 以動畫探索青年返鄉創生
離奇弒母案又逆轉 王忠義過失致死判刑
2022/06/01 05:30

離奇弒母案又逆轉 王忠義過失致死判刑
王忠義「弒母案」無罪逆轉改判1年2月 鄉親：天理不容縱放
2022/05/31 19:57

王忠義「弒母案」無罪逆轉改判1年2月 鄉親：天理不容縱放

生技中心數據指引 節能減碳創新綠色未來
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播